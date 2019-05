Brexit ultime notizie | May offre nuovo referendum | reazioni gelide

termometropolitico

(Di mercoledì 22 maggio 2019): Maytentativo di Theresa May per arrivare ad un’approvazione parlamentare di un accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Ue. A pochi giorni dallo stop al dialogo impostole dal leader laburista Corbyn, la premier ha aperto nella sua nuova bozza alla possibilità di indire un. Inoltre, May ha proposto alle opposizioni l’ipotesi di una unione doganale temporanea. Almeno fino a quando non sarà risolta la cosiddetta questione del backstop con l’Irlanda del Nord. Difficilmente il suo piano, che verrà discusso dal 3 giugno in avanti, potrà però ricevere il via libera dalla Camera dei Comuni. In primis, perché irricevibile per lo stesso partito di May, sempre più orientato su posizioni euroscettiche. E a maggior ragione, per il fatto che verrà ...

fisco24_info : Theresa May isolata su Brexit, fallimento di British Steel: la giornata nera di Londra: Partiti di Governo e opposi… - zazoomnews : Cassazione: con la Brexit gli eurodeputati italiani salgono da 73 a 76 - #Cassazione: #Brexit #eurodeputati - zazoomnews : Nuovo piano May per la Brexit: spunta anche ipotesi di un secondo referendum - #Nuovo #piano #Brexit: #spunta… -