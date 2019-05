Brexit | Theresa May sotto assedio | pressing per le dimissioni E i britannici iniziano a

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) La premiersfratto alla vigilia del voto. Si consumano le ultime ore diMay a Downing Street mentre una Gran Bretagna dilaniata dallo stallo parlamentare sullaapre giovedì 23 maggio la tornata delle elezioni Europee del 2019: appuntamento al quale, in tempi di sfide fra sovranisti e non, il Regno non avrebbe neppure dovuto partecipare a ben tre anni dal referendum che sulla carta nel giugno 2016 ne aveva suggellato l’addio all’Ue. La corsa per la scelta dei 73 eurodeputati isolani a Strasburgo – tutti sub iudice e destinati a uscire di scena nel momento in cui il divorzio fosse finalmente formalizzato – non appassiona in effetti quasi nessuno oltremanica, dove del resto l’affluenza per questo tipo di consultazione è sempre stata marginale:il 40%. Non solo perché i risultati si sapranno domenica 26, quando voterà il grosso degli altri Paesi. ...

