Brescia | professore si toglie la vita a scuola | studentesse si sentono male

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Una terribile tragedia si è verificata stamane allamedia "Pascoli" di, dove undi quasi 50 anni, le cui generalità non state ovviamente diffuse, si è tolto lanella palestra del plesso scolastico dove prestava servizio da anni. L'uomo si sarebbe impiccato. Al momento non sono noti i motivi per cui ha compiuto l'insano gesto, forse all'origine ci sarebbe la scomparsa di alcuni famigliari. A scoprire il corpo esanime dell'uomo sono state alcune, che si stavano recando proprio in palestra. L'uomo insegnava musica e pare fosse davvero molto stimato nell'ambiente scolastico....

