Boxe | salve le Olimpiadi di Tokyo 2020! Il CIO sospende l’AIBA | ma i tornei in Giappone

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Lasarà presente alle prossimedi2020: la decisione dovrà essere ratificata a fine giugno, ma la cosa appare una pure formalità. Il CIO comunque, secondo quanto scritto da Repubblica, ha sospeso l’AIBA “a causa delle gravi questioni riguardanti i settori della finanza, della governance, dell’etica, dell’arbitraggio e dei giudici“. Sonoperò le: confermati i tredicidi2020 con 286 posti a disposizione, ma verrà stravolto il calendario delle qualificazioni, che verrà organizzato “seguendo le linee guida stabilite dall’Esecutivo del CIO“. Il periodo nel quale verranno messe in palio le carte olimpiche sarà individuato, presumibilmente, tra gennaio e maggio 2020. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

OA_Sport : Boxe, salve le Olimpiadi di Tokyo 2020! Il CIO sospende l’AIBA, ma il torneo in Giappone si farà -