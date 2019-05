BORSA ITALIANA OGGI Piazza Affari cerca un nuovo rimbalzo | 22 maggio 2019

ilsussidiario

(Di mercoledì 22 maggio 2019)news.unrialzo. Non sono previsti molti dati macroeconomici di rilievo in agenda

Lettera43 : Tokyo apre in rialzo, Borse cinesi in calo. Gli aggiornamenti dei mercati in tempo reale. - MattiaCiprian : RT @andreaguarise: Cinque dati sull'Italia di oggi: 1) total tax rate al 65% 2) terzo debito pubblico al mondo 3) 50% del PIL fatto da spe… - Antonio_112358 : RT @andreaguarise: Cinque dati sull'Italia di oggi: 1) total tax rate al 65% 2) terzo debito pubblico al mondo 3) 50% del PIL fatto da spe… -