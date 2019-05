Bollette a 28 giorni | ricorso respinto dal CdS | rimborso in arrivo

termometropolitico

(Di mercoledì 22 maggio 2019)a 28dal CdS,inCi sono importanti novità sul fronte dellea 28: il Consiglio di Stato ha infattila richiesta di sospensiva da parte delle compagnie telefoniche sui rimborsi relative allemonetizzate in 28anziché in 1 mese. Il passo successivo, per le compagnie telefoniche oggetto della questione, sarà quello di redigere un piano per i rimborsi. Il prossimo step della vicenda, invece, è previsto per giovedì 4 luglio, quando ci sarà l’udienza nella quale si tratterà definitivamente della causa sui rimborsi.a 28: la soddisfazione di Unione Nazionale Consumatori Grande soddisfazione da parte dell’Unione Nazionale Consumatori, che si è affidato alle parole del suo presidente Massimiliano Dona per commentare la notizia. Il breve comunicato stampa esordisce premettendo la ...

