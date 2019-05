Biossido di titanio | attenzione agli additivi alimentari | l’indagine de “Il Salvagente”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ci sono prodotti che consumiamo quotidianamente senza sapere che sono molto elaborati. Salse cremose, formaggi e dolci soffici contengono nella maggioranza dei casi un gran numero di coloranti, addensanti eaggiunti volontariamente dall’industria alimentare, spesso per renderli più appetibiliocchi del consumatore. In alcuni casi si tratta di particelle ingegnerizzate di piccolissime dimensioni, come nel caso-simbolo deldi(anche conosciuto come E171). Già noto e contestato per l’utilizzo diffuso nelle creme solari ma anche nelle protesi dentarie e diversi cibi, viene prodotto in forma nanometrica rappresentando così un rischio nel rischio in quanto più insidioso. Il dibattito sui pericoli è più che mai controverso: se la sua pericolosità è indubbia quando respirato – l’E171 è stato definito “possibile cancerogeno per l’uomo” nel 2006 dalla Iarcin ...

CaonFrancesca : Biossido di titanio, la nuova inchiesta del Salvagente ripresa da Il Fatto Quotidiano. Grazie a Patrizia De Ruberti… - CaonFrancesca : Biossido di titanio, la nuova inchiesta del Salvagente ripresa da Il Fatto Quotidiano. - MGalliera : favoloso lo studio sul biossido di titanio approvato da Ue. il tempo passa la gente di5 ammala gli studiosi approfo… -