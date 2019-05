Bimbo trovato morto in casa | preso il padre

Milano - Bimbo di 2 anni trovato morto in casa : picchiato e con i piedi legati - si cerca il padre : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento alla periferia ovest di Milano. Sul corpo ci sarebbero evidenti segni di violenza. L'allarme è stato lanciato dai genitori, ma, all'arrivo dei soccorsi e della polizia, in casa c'era solo la madre

Trovato morto in un lago Bimbo autistico di 9 anni : era scomparso da casa da 2 giorni : Un bimbo autistico di 9 anni, la cui scomparsa è stata denunciata dai genitori domenica scorsa, è stato Trovato senza vita in un laghetto non lontano dalla sua casa ad Aigues-Vives, nel dipartimento di Gard, in Francia. Inutili le ricerche senza sosta, alle quali hanno partecipato cani, sommozzatori e un elicottero della Gendarmeria. Indagini in corso.Continua a leggere

Bimbo di tre anni trovato solo in strada di notte : cercava la mamma : E' successo nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio a Savona: a trovarlo sono stati i carabinieri, allertati da una...

Usa - fermati genitori Bimbo trovato morto : ANSA, - WASHINGTON, 25 APR - La polizia ha ritrovato dopo una settimana il corpo di un bambino di cinque anni scomparso in Illinois. Era sepolto in una fossa, coperto con della plastica, in una zona ...

Bimbo di due anni trovato morto in strada : è giallo - indagano i carabinieri - ascoltata la madre : È giallo sulla morte di Gabriel, un bambino di poco più di due anni avvenuta nel comune di , in una strada di campagna in località Volla. Il piccolo è stato trovato riverso a terra, ma non è ancora ...

Mamma dimentica il figlio di 2 anni nell’auto chiusa e va a dormire - Bimbo trovato morto : La donna è tornata a casa per fare un riposino ma si è dimenticata che il bimbo era ancora in macchina sui sedili posteriori dove è rimasto per tutto il pomeriggio ed infine è morto. La terribile scoperta solo dopo diverse ore quando la donna si è risvegliata.Continua a leggere

Roma : ritrovato Bimbo disperso all’interno Villa Borghese : Roma – Proseguono a Roma i servizi straordinari di controllo all’interno del Parco di Villa Borghese in atto da circa un anno da parte della Polizia di Stato. Dalla mattina e fino a tarda serata i poliziotti vigilano all’intero dell’area verde per prevenire i cosi detti reati predatori ma anche lo spaccio di stupefacenti o eventuali aggressioni o situazioni di degrado. Il servizio, che prevede sia il pattugliamento in ...

Usa - ritrovato Timmothy Pitzen - Bimbo scomparso 7 anni fa in Illinois : 'Sono stato rapito' : Potrebbe essere vicino ad una svolta il giallo della scomparsa di Timmothy Pitzen, il bimbo di 6 anni originario dell'Illinois sparito nel nulla nel maggio del 2011. Un ragazzino di 14 anni, nelle scorse ore, ha dichiarato agli agenti di Campbell County (nel Kentucky) di essere Timmothy Pitzen e di essere stato rapito e tenuto prigioniero da due uomini. 'Sono Timmothy Pitzen' FBI e Polizia sono al lavoro per capire se davvero il ragazzino ...