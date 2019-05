Bimbo morto a Milano, padre confessa

repubblica : Milano: morto in casa bimbo di due anni, sul corpo segni di violenza - repubblica : ?? #Milano: morto in casa bimbo di due anni, sul corpo segni di violenza - TgLa7 : Bimbo trovato morto in casa a Milano: preso il padre -

Ha agito in un momento di rabbia nel corso della notte il 25enne di origine croata,deldi due anni trovatostamani in un appartamento occupato ando ha ammesso di aver assunto hashish la sera stessa e di non essere riuscito a dormire per tutta la notte. Per questo avrebbe massacrato di botte il piccolo fino ad amazzarlo. L'uomo è ora fermato per omicidio volontario(Di mercoledì 22 maggio 2019)