Bimbo di due anni trovato morto in casa a Milano | è stato ucciso

Milano - Bimbo di due anni morto in casa : segni di violenza - fermato il padre 25enne : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento alla periferia ovest di Milano. Sul corpo ci sarebbero evidenti segni di violenza. L'allarme è stato lanciato dai genitori. fermato il padre che, all'arrivo degli agenti, non era in casa

Bimbo di 8 anni costretto a sposare per due volte donna di 61 anni : Sanele Masilela si è sposato a otto anni. E se non fosse abbastanza scioccante, basti aggiungere che la moglie ha 61 anni. Sanele, il più giovane di quattro fratelli, vive nella città di Tshwane, in Sudafrica, e un giorno ha spiegato ai genitori che gli spiriti dei suoi antenati gli stavano dicendo che doveva sposare la sessantaduenne Helen Shabangu. Molti genitori forse ignorerebbero la cosa, o magari farebbero un discorsetto ...

Bimbo di due anni morto : il padre respinge le responsabilità : Il papà di Gabriel Feroleto, il bambino morto cinque giorni fa a Piedimonte San Germano (Frosinone), è stato interrogato oggi in carcere dal giudice per le indagini preliminari di Cassino. L’uomo, accusato di concorso in omicidio, avrebbe risposto un po’ confusamente al gip respingendo ogni responsabilità. Per la morte di Gabriel, appena due anni e mezzo, gli inquirenti accusano la madre di averlo soffocato. L'articolo Bimbo di due ...

Cassino - arrestato il padre del Bimbo ucciso dalla madre : aveva solo due anni : È stato arrestato con l'accusa di omicidio Nicola Feroleto, il padre del piccolo Gabriel, il bimbo di due anni e mezzo strangolato nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile in località Volla a Piedimonte San Germano dalla madre, Donatella Di Bona, di 28 anni. Due giorni di serrate indagini da parte di c

Bimbo di due anni morto a Cassino. La madre : piangeva - l'ho strangolato. La nonna incredula : 'Erano felici' : di Vincenzo Caramadre Alle 4.20 si è concluso l'interrogatorio di Donatella Di Bona, 29 anni, madre di Gabriel Feroleto . Ed è arrivata la svolta: l'avrebbe ucciso la madre. I carabinieri del ...

Arrestata la madre del Bimbo di due anni morto nel cortile di casa : l’ha strangolato lei : La verità, alla fine, è risultata quella più tragica e penosa. Il piccolo Gabriel Antonio, il bimbo di due anni e mezzo, soccorso ieri pomeriggio nel cortile della casa dove viveva in località Volla di Piedimonte vicino a Cassino, non è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata. Ad ucciderlo, strangolandolo e tappandogli la bocca fino a t...