Bianca Atzei fidanzata con la Iena Stefano Corti? L’amore dopo Biaggi

Bianca Atzei coinvolge i fan nel tour : “Mi piacerebbe costruirlo insieme”. Come proporre la propria idea : Bianca Atzei coinvolge i fan nel tour in partenza in primavera. Sui social rivolge un appello a tutti coloro che la sostengono e che si uniranno a lei anche in occasione dei prossimi appuntamenti della tournée primaverile in partenza a maggio. Gli appuntamenti non sono ancora stati comunicati ma, nell'attesa, Bianca Atzei coinvolge i fan nella ricerca del nome ideale per la sua tournée di concerti. "Ho letto tutti i vostri commenti e in ...