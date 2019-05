Berlusconi vuole fermare i comunisti | ' I miei | i governi migliori della storia'

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Le prossime elezioni europee saranno per Forza Italia un passaggio cruciale. Lo storico partito fondato da Silvioha ormai perso la leadership all'interno del centro-destra, scavalcato dall'ondaLega guidata da Matteo Salvini. Affinché il futuro possa essere comunque roseo, il Cavaliere ha scelto di scendere in campo in prima persona per favorire un afflusso di consensi richiamati dal suo nome ed evitare che l'emorragia di voti possa proseguire. Il compito sarà arduo, ma lui non si dà per vinto e nonostante abbia oltre ottanta anni è apparso più carico che mai in tante trasmissioni televisive. Particolarmente significativa è stata è la sua ospitata su La 7. Da ospite di Giovanni Floris e di "Di Martedì" ha avuto modo di ripercorrere una partesuapolitica, ma anche di dichiarare i propri intenti in vista del prossimo rinnovo del Parlamento ...

