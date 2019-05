Berlusconi: se governo cade, nuovo voto

berlusconi : Vorrei essere ricordato perché i miei governi sono stati meglio di qualsiasi altro governo nella storia della Repub… - berlusconi : Credo che la #Lega non possa essere votata da chi non vuole che questo governo continui. Votare la Lega vuol dire c… - berlusconi : Io sono l'unico leader decente in campo. I miei 9 anni di governo sono stati migliori dei 50 anni dei governi prece… -

"Ilcadrà se ci sarà un insuccesso dei 5 Stelle e una buona affermazione mia e di Forza Italia", dice il leader di FI,, a 'Corriere Live' in vista delle prossime Europee. E aggiunge: se il"preferisco che Mattarella decida per le elezioni, magari a settembre. Ma sappiamo che molti parlamentari dei 5 Stelle non vogliono lasciare il Parlamento". Poi torna a sottolineare: "C'è un contrasto assoluto tra M5S e Lega. Non possono assolutamente andare avanti", perché "fanno male" al Paese.(Di mercoledì 22 maggio 2019)