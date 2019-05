Berlusconi | “Salvini non ha mai lavorato | è un politico di professione Iniziò come

Berlusconi : “Salvini è sotto scacco dei 5 stelle” : Dal suo letto di ospedale, Silvio Berlusconi, torna a parlare di Salvini e più in generale di politica e lo fa in una intervista al Corriere della Sera, a cui confessa la responsabilità di tornare in campo: “Voglio impegnarmi per affrontare il grande pericolo di questa stagione, il disegno egemonico della Cina”. Poi affronta lo scenario politico italiano, concentrandosi sul leader della Lega Matteo Salvini, che a suo dire è sotto ...

Berlusconi al Foglio : “Salvini stacchi la spina al governo” : In una lunga intervista in edicola domani sul Foglio, l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, a colloquio con il direttore Claudio Cerasa, invita con forza Salvini a staccare la spina di questo governo: “Salvini passa per essere l’uomo forte di questo governo, ma in realtà è un’illusione ot

Europee - Irene Pivetti molla la Lega e va con Berlusconi : “Salvini non mi piace - non pensa agli imprenditori e allo sviluppo! : Irene Pivetti era una colonna della Lega di Bossi, oggi passa con Berlusconi per un posto alle Europee. Su Salvini: “Non mi piace la sua deriva sovranista” “Non mi candido con la Lega semplicemente perché non me l’hanno chiesto”. Irene Pivetti, la ex presidente della Camera ed ex colonna del Carroccio di Umberto Bossi si candiderà alle elezioni Europee con Silvio … Continue reading Europee, Irene Pivetti molla ...