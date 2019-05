Berlusconi | Salvini come Di Maio Politico che non ha mai lavorato

Berlusconi : “Salvini non ha mai lavorato - è un politico di professione. Iniziò come comunista padano in consiglio comunale” : Si dice pronto a rimettere insieme il centrodestra contro questo governo che lo fa “impazzire”. Perché è “naturale” che Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia stiano insieme, anche se Matteo Salvini è un “politico di professione” e “non ha mai lavorato”. Silvio Berlusconi prova a ritagliarsi spazio a pochi giorni dalle Europee in una tornata elettorale importante per il suo partito e anche a ...

Elezioni europee : Salvini - Pd e Berlusconi sono quelli che spendono di più su Facebook. In coda il Movimento 5 Stelle : Quanto hanno speso, quali sono i temi forti sui quali fanno campagna e chi c’è dietro alle loro inserzioni. In vista della tornata di Elezioni europee e amministrative, Facebook, per la prima volta in Italia, mette a disposizione i dati relativi alle pubblicità fatte dai politici sul social, diventato in Italia il mezzo principale sul quale fare propaganda. Nella classifica degli investimenti degli ultimi 30 giorni (dal 20 aprile al 19 ...

Europee : la sfida Berlusconi-Salvini Comunali : il Pd e la destra che avanza : Il leader di Forza Italia a rischio. I suoi: «Non faremo campagna per lui». Calenda cerca il successo personale. Nei 5 Stelle l’azzardo delle cinque donne capolista

Nordio difende Salvini : 'Neanche a Berlusconi così tanti attacchi' : Carlo Nordio, ex pubblico ministero di Venezia, non ha mai espresso un parere allineato a quello di alcuni magistrati che hanno aperto inchieste nei confronti della politica messa in atto da Matteo Salvini, con particolare riferimento alla gestione dei flussi dei migranti. Il suo perciò può essere considerato un parere che merita di essere oggetto di riflessioni, considerato che si tratta di un esperto della materia giuridica che molto spesso ...

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera ospiti Matteo Salvini e Silvio Berlusconi : Nel nuovo appuntamento di Stasera il conduttore Nicola Porro intervisterà il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Rita dalla Chiesa : "Salvini? Il trattamento della stampa ricorda quello di Berlusconi" - : Sandra Rondini Domenica si vota per le elezioni europee e Rita dalla Chiesa, in una lunga intervista, denuncia come nei confronti di Matteo Salvini la stampa abbia una vera e propria ossessione, proprio come ai tempi di Silvio Berlusconi Intervistata da “La Verità”, in occasione del lancio della sua autobiografia “Mi salvo da sola”, Rita dalla Chiesa ne ha approfittato per fare il punto sulla situazione "drammatica" in cui versa il ...

La scelta di Giorgia Meloni : "Mai più con Berlusconi - alleati con Salvini" : C’erano una volta Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. In quest’ordine di rilevanza. Ma la foto a tre del centrodestra è sempre più un ricordo sbiadito. E Giorgia Meloni ha fatto una scelta: “Mai più con Berlusconi”, perché “troppe cose ci dividono” e invece alleanza con Salvini. Con l’obiettivo di essere “la sorpresa” alle Europee e ribaltare i ...

Berlusconi : Salvini si piega - Italia paga : 9.40 Troppi i cedimenti di Salvini al M5S. E' "gravissimo aver consentito di varare il reddito di cittadinanza, una costosa presa in giro per chi è già in difficoltà". Così il leader di FI, Berlusconi,intervistato da QN.Sono "sicuro che gli Italiani col loro voto daranno il cartellino rosso a questo governo". "Questo governo fa male all'Italia e agli Italiani.Lo sviluppo si è fermato, si sono fermati gli investimenti, ogni giorno si chiudono ...

Carlo Nordio : "Matteo Salvini - giustizia a orologeria. Neanche Silvio Berlusconi ha avuto tanti attacchi" : "È indubbio che nessuno, Neanche il Silvio Berlusconi degli anni 90 ha avuto tanti attacchi in così poco tempo come Matteo Salvini". Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, in una intervista a ItaliaOggi non parla tanto di giustizia a orologeria ma di una politica che "recepisce supinament

Silvio Berlusconi - la bordata a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Bisogna cambiare strada al più presto" : "Bisogna cambiare strada al più presto". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel suo video-messaggio all'Assemblea di Confagricoltura a Milano, parlando del governo Lega-5Stelle. "In Italia è fondamentale tornare ad avere un governo costruito da forze politiche omogenee con un programma coerente e che non

Il grande ritorno di Berlusconi su Twitter (ma è boom per gli hashtag su Salvini) : È stata la settimana di Silvio Berlusconi attivissimo su Twitter: sulla crisi di Governo, declinata su diversi temi (spread e possibile aumento dell'IVA), l'account del cavaliere ha prodotto il 15% dei contenuti totali. Proprio le sorti del Governo hanno appassionato l'audience con oltre 10 mila conversazioni, il tema più discusso assieme alla polemica sui voli istituzionali di Salvini e la rimozione degli striscioni (10mila conversazioni) ...

Crozza-Berlusconi trova il pupazzo di Zorro rubato a Salvini : “Lo ha fregato all’asilo Pier Silvio a un bambino str***” : Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, Crozza-Berlusconi torna dopo l’operazione più in forma che mai e in conclusione trova Zorro, il pupazzo di Salvini: “Me l’ha portato a casa tanti anni fa Pier Silvio dall’asilo. Ha detto che l’ha fregato a un bambino stronzo”. Video Nove L'articolo Crozza-Berlusconi trova il pupazzo di Zorro rubato a Salvini: “Lo ha fregato ...

Silvio Berlusconi - il presentimento su Matteo Salvini : "L'abbiamo quasi recuperato" : Silvio Berlusconi dice di essere ormai sicuro di aver "quasi recuperato" Matteo Salvini, secondo lui sempre più convinto a rompere l'alleanza con il Movimento Cinque Stelle per tornare a costruire una nuova coalizione di centrodestra. Il leghista però non sembra del tutto d'accordo, non almeno in un

Mimmo Lucano a Piazzapulita batte Salvini - Di Maio e Berlusconi su Rete 4 : Mimmo Lucano batte Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Niente urne, né schede elettorali, non stiamo parlando di voti ma di telecomandi e televisori. Guardando i dati Auditel delle prime serate di giovedì 16 maggio, il programma in cui era ospite il sindaco auto-sospeso di Riace ha superato quello in cui presenziavano i leader di Lega, Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e Forza Italia.Nel ...