Berlusconi | piccante fuorionda da Porro | ' Me ne facevo sei per notte | ora dopo tre mi

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Undi Silvioa ''Quarta Repubblica'' di Nicolasi rivela un tombeur de femmes. L'ex premier prima dell'era monti rivela prestazioni "fisiche" da capogiro che fanno sbottare la platea in un fragoroso boato. Silvioe le sue prestazioni 'superlative' con le donne Ipse dixit. Che il Silvio nazionale avesse il debole per il gentil sesso era chiaro da tempo. Contornato da donne bellissime, talvolta molto più giovani di lui, Silvionon ha mai fatto mistero di amare le donne. Un amore più volte ostentato che ha finito per portarlo nelle aule di tribunale. Lui, però, non sembra avere alcuna intenzione di abbandonare il suo harem. Sebbene la sua attuale compagna, Francesca Pascale, sia ormai da tempo insieme a Silvio, il politico italiano non ha perso il suo spirito da showman in fatto di donne....

