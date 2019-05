Beachn volley | World Tour 2019 Jinjiang Zuccarelli Traballi | che riscatto ma per il main

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Dopo una brutta sconfitta arriva spesso una bella vittoria per chi ha capacità, determinazione e talento. Agatae Gaiasi riscattano immediatamente dopo la brutta sconfitta contro le canadesi in Turchia e, nel primo turno del 4 Stelle di, ottengono un successo di prestigio (2-0), da sfavorite, contro le spagnole Soria/Carro, coppia capace di vincere i Giochi del Mediterraneo in casa, salire due volte sul secondo gradino del podio l’anno scorso a Manila e Bangkok e quarta meno di un mese fa nel 3 Stelle di Kuala Lumpur. Le azzurre, nella sfida che valeva l’accesso alla finale per entrare nel tabellone principale, hanno dimostrato grande carattere, continuità di rendimento e un ottima fase cambio palla, soprattutto nei finali dei due set disputati, conclusi entrambi in volata: 21-18 e 21-19. Superata la prima coppia spagnola,si ...

