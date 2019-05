Basket | playoff Serie A | Sassari chiude la serie | Avellino sul 2-1 con Milano

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Sidigasvittoriosa controadesso sul 2-1 per la squadra campana, nonche attende di conoscere la sua avversaria Sidigas– AX Armani Exchange69-62. I campani non mollano e si portano avanti nellacontro l’Armani per 2-1. Dopo il primo atto dellavinto daaveva fatto la voce grossa in gara-2 prima di crollare nel primo atto in terra campana. Una gara dai due volti, conche è partita benissimo subendo poi il ritorno degli avversari. Il finale però è stato favorevole a Filloy e soci, vittoriosi ed ora favoriti per il passaggio del turno.spalle al muro, non può più perdere e tra poche ore dovrà tentare di espugnare il parquet avellinese per non tornare a casa anzitempo Nell’altra gara odierna, chiusa latrae Brindisi, con i sardi che hanno vinto anche questa ...

Pianeta_Basket : Lega A Playoff - Ariel Filloy 'Non ci siamo disuniti quando non andava bene' - SSportNetwork : #WedensdayNightLIVE #Basket #SerieA #playoff #quartidifinale #gara3 #Sassari espugna il campo di #Brindisi 92-87, c… - zazoomblog : LIVE Avellino-Olimpia Milano basket Gara-3 Playoff in DIRETTA: la Sidigas vince gara-3 (69-62). Milano con le spal… -