Bari | anziano lasciato solo e privato di tutti i suoi risparmi | arrestata badante 37enne

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Quella che giunge daè una storia che ha davvero dell'incredibile. Secondo quanto riporta stamane la stampa locale infatti, un'di 70 anni sarebbe statoin isolamento e derubato didalla sua, una donna del posto di 37 anni, con precedenti penali, che adesso è accusata di circonvenzione di incapace. La stessa avrebbe costretto l'a vivere in una condizione di estremo degrado, e con lui si era resa disponibile a fargli daper una cifra che si aggirava sulle 450 euro al mese. Ma la donna ha posto in essere un comportamento diverso da quello che ci si aspettava, in quanto, dopo aver iniziato la sua attività lavorativa presso il domicilio dell'uomo, presto ha cominciato a chiedere alla vittima tantissimi soldi: addirittura lo obbligava a bonifici quasi quotidiani, specialmente nei confronti di suo figlio. L'indagine Tutto è ...

