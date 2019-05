Bari | 70enne lasciato solo | a digiuno e senza cure | badante arrestata per maltrattamenti

Bari - 70enne picchiato - derubato della pensione e a digiuno per giorni : arrestata la badante : Una badante di nazionalità italiana di 37 anni, Anna Mininni, è stata arrestata a Bari con l'accusa di circonvenzione di incapace, per aver maltrattato per anni un uomo di 70 anni che avrebbe dovuto accudire: lo picchiava, lo derubava della pensione e dei suoi risparmi, per un totale di 140mila euro, e lo privava di cibo e medicine.Continua a leggere