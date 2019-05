Barcellona-Valencia | Finale Coppa del Re 2019 | data | orario | tv e streaming Come vederla

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) L’ultimo atto della stagione calcistica spagnola per club è ormai alle porte, conche si contenderanno ladel Renella finalissima in programma sabato 25 maggioalle ore 21 sul campo neutro di Siviglia. I catalani vogliono chiudere la stagione in bellezza dopo essersi laureati campioni nazionali per la 26esima volta, mentre la compagine allenata da Marcelino ha chiuso la Liga in quarta piazza proprio all’ultima giornata ed ha così strappato la seconda qualificazione consecutiva al tabellone principale della Champions League. Lionel Messi e compagni si presentano all’atto conclusivo con i favori del pronostico, ma ilha già dimostrato nell’arco della stagione di poter essere molto ostica specialmente in una partita seccaquella di sabato sera. Segui live e in esclusivasu DAZN Ladella ...

