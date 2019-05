Badminton | Sudirman Cup 2019 | i risultati della quarta giornata La Danimarca stende

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Prosegue a Nanning, in Cina, laCup di, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nelladi gare spiccano, nel Gruppo 1, quello riservato alle dodici Nazionali che si giocheranno poi il trofeo, i risicati successi, per 3-2 sull’Indonesia, eCorea del Sud, per 3-2 su Cina Taipei. Di seguito tutti iodierni: Gruppo 1A Giappone-Thailandia 4-1 Riposa: Russia Gruppo 1B-Indonesia 3-2 Riposa: Inghilterra Gruppo 1C Corea del Sud-Cina Taipei 3-2 Riposa: Hong Kong Gruppo 1D Cina-India 5-0 Riposa: Malesia Gruppo 2A Oggi riposo per Francia, Olanda, Vietnam ed USA Gruppo 2B Canada-Germania 3-2 Singapore-Israele 4-1 Gruppo 3A Nuova Zelanda-Nepal 4-1 Irlanda-Australia 3-2 Gruppo 3B Slovacchia-Lituania 4-1 Sri Lanka-Svizzera 3-2 Gruppo 4A Oggi riposo per Kazakistan, Groenlandia e ...

zazoomnews : Badminton Sudirman Cup 2019: i risultati della terza giornata. Vittorie di misura per Thailandia e Malesia -… - zazoomblog : Badminton Sudirman Cup 2019: i risultati della terza giornata. Vittorie di misura per Thailandia e Malesia -… - zazoomnews : Badminton Sudirman Cup 2019: i risultati della seconda giornata. L’Inghilterra supera la Danimarca - #Badminton… -