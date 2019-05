Attori | cantanti | rapper | perché li prendiamo sul serio?

termometropolitico

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ogni volta che ci sono delle elezioni i VIP si affrettano a comunicare cosa voteranno. È difficile capire se siano gli stimaticolleghi a fare queste domande oppure loro a farsi avanti, fatto sta che le loro roboanti dichiarazioni vengono rilanciate da agenzie, giornali, televisioni, che agli occhi dell’opinione pubblica suonano più o meno così: “Secondo un’anziana signora che canta bene, il partito X salverà l’Italia”. Oh, anche secondo un giudice di una trasmissione TV. E cosa ne pensa una soubrette degli anni ’90? E un attore? Sei stato bravissimo, ora dimmi come risolvere il problema dell’immigrazione, fra’ Forse c’è un equivoco, signora. Alle persone normali i VIP stanno enormemente sui marroni quando smettono di fare il loro lavoro e cominciano a credersi dei condottieri o degli opinion leader. Io pago e applaudofai bei film, non...

BTS_ARMYmylife : RT @godblessjjk: *Twitter cancellerà account di chi ha nella foto profilo: cantanti, attori bla bla bla* in verità siamo ancora tutti qua,… - godblessjjk : *Twitter cancellerà account di chi ha nella foto profilo: cantanti, attori bla bla bla* in verità siamo ancora tutti qua, non so se rendo. - SamGibili1 : RT @OryDf: @al67ca Come se milioni di italiani si fanno condizionare da lei Se ci crede lei ok Io voto con la mia testa,non ho bisogno di… -