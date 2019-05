Atletico Madrid | presentata la nuova maglia per la prossima stagione FOTO e VIDEO

Atletico Madrid - che rimonta : riagguantato il Levante in dieci uomini [FOTO] : 1/23 PRESSINPHOTO/LaPresse ...

Atletico Madrid - cresce il prezzo degli abbonamenti 2019/2020 : Atletico Madrid abbonamenti 2019 2020 – L’Atlético Madrid ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020. Per il secondo anno consecutivo, i prezzi per assistere alle gare dei Colchoneros fanno registrare una crescita. L’abbonamento meno caro costa infatti 310 euro, mentre il più costoso arriva 1.325 (in entrambi i casi si tratta dell’abbonamento per […] L'articolo Atletico Madrid, cresce il prezzo degli ...

Inter : su Icardi ci sarebbe l'Atletico Madrid - il Milan 'frena' su Everton : Milan ed Inter sono in lotta per terminare la stagione nel migliore dei modi. Entrambe le Milanesi si giocano la qualificazione in Champions con l'Inter in posizione di indubbio vantaggio ed il Milan che, invece, non ha il destino nelle proprie mani e deve sperare in un passo falso delle squadre che lo sopravanzano in classifica. Per quanto riguarda la corsa verso l'Europa che conta, l'Atalanta precede i rossoneri, ma dovrà rendere visita alla ...

Calciomercato Inter – Icardi out - Thomas in : doppio intreccio con l’Atletico Madrid : l’Atletico Madrid rinnova il suo Interesse per Mauro Icardi, l’Inter monitora la situazione del centrocampista Thomas: possibili intrecci di mercato fra i due club Nel calcio, il ruolo dell’attaccante è non solo quello più ‘affascinante’, ma spesso e volentieri anche quello più importanti. Del resto, senza gol non si vince. l’Atletico Madrid lo sa bene e, vista la partenza di Antoine Griezmann con destinazione Barcellona, i Colchoneros ...

RepNa : Insigne? Per lui solo una debole offerta dell’Atletico Madrid : Dopo le dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis su Insigne, il futuro del capitano nel Napoli non sembra poi così sicuro. Il presidente ha raccontato delle richieste di Lorenzo di essere ceduto, negli anni scorsi, e della sensazione del giocatore di non essere amato e ha aggiunto che non può certo costringere il calciatore a restare se non vuole. Parole che possono facilmente essere interpretate, scrive Marco Azzi su Repubblica Napoli, come ...

Atletico Madrid - il presidente furioso con Griezmann : l’addio del francese fa discutere : Atletico Madrid, Griezmann ha deluso il presidente dei Colchoneros con la sua decisione di lasciare il club Atletico Madrid, il presidente Enrique Cerezo è parso davvero furioso per l’addio di Griezmann, sentitosi tradito dalla scelta del francese: “Più che arrabbiato sono deluso, non me l’aspettavo. Penso che poteva avere un grande futuro con noi, che avrebbe vinto tanto con noi, ma bisogna rispettare la sua decisione e ...

Griezmann lascia l'Atletico Madrid : Antoine Griezmann lascia l'Atletico Madrid. Si apre di già il primo capitolo di quella che potrebbe esser la saga di un super trasferimento per il calciomercato della prossima estate. Valore base dell'operazione prossima ventura: 120 milioni. Ieri notte, in un video sul Twitter del club, il francese ha annunciato, in spagnolo, l'addio per inseguire «nuove sfide». Come ha spiegato lo stesso centravanti, ringraziando i tifosi, dopo aver parlato ...

Barcellona - il grande colpo è Griezmann : "scippo" all'Atletico Madrid - la clausola decisiva : Potrebbe essere finalmente arrivato il momento del passaggio di Antoine Griezmann al Barcellona. Vicinissimo ai catalani già un anno fa, il "Piccolo diavolo" campione del mondo con la Francia nel 2018 ha annunciato ufficialmente l'addio all'Atletico Madrid di Simeone dopo 5 anni conditi da 133 gol i

Ufficiale - Griezmann lascia l’Atletico Madrid : il Barcellona paga la clausola : Mancava solo l’ufficialità che adesso è arrivata, l’attaccante Antoine Griezmann lascia l’Atletico Madrid, la conferma è arrivata dallo stesso calciatore attraverso un post pubblicato sui profili social del club spagnolo. “Griezmann ha comunicato al’Atletico Madrid che non sara’ un giocatore biancorosso la prossima stagione”. Sempre attraverso il profilo twitter del club le parole del calciatore: ...

Calciomercato nel vivo : Griezmann comunica all’Atletico Madrid che vuole lasciare il club! : Griezmann è pronto a far impazzire le big di tutta Europa pronte ad accaparrarsi i suoi servizi dopo la richiesta di cessione Griezmann secondo Marca avrebbe comunicato all’Atletico Madrid che vuole lasciare il club. Dopo Godin il club spagnolo potrebbe adesso perdere un’altra pedina di importanza capitale per le dinamiche di Simeone, una cessione che sembrava essere stata messa in programma dai Colchoneros. L’Atletico ...

Atletico Madrid - tifosi da record : superati i 128mila soci : La famiglia dell’Atletico Madrid continua a crescere a ritmo costante. La società spagnola ha chiuso la stagione 2018-19 con un numero record di 128.249 soci, con una crescita del 5% rispetto alla stagione precedente. Degli oltre 128.000 membri, 57.113 sono abbonati e 70.436 non abbonati. Un tetto che non era mai stato raggiunto nel corso […] L'articolo Atletico Madrid, tifosi da record: superati i 128mila soci è stato realizzato da ...

Dybala : Bayern Monaco e Atletico Madrid sarebbero interessate - la Juve aspetta le offerte : Paulo Dybala si starebbe allontanando dalla Juventus. Le voci di una sua cessione sono sempre più insistenti e in cima alla fila per l’argentino ci sarebbero Bayern Monaco e Atletico Madrid. Fondamentale per sapere quale sarà il futuro della Joya sarà la decisione sul nuovo allenatore. In settimana Agnelli incontrerà Allegri, le parti sembrano più vicine rispetto a qualche giorno fa, ma non sono escluse sorprese con il sogno Guardiola e ...

Diego Godín saluta l’Atlético Madrid nell’ultimo match al Metropolitano : Diego Godín saluta l’Atlético Madrid nell’ultimo match al Metropolitano Foto del Atlético de Madrid C’era davvero poco in gioco per l’Atlético Madrid nell’ultima partita casalinga di questa stagione. Un’annata cominciata benissimo, sotto migliori auspici, vincendo la supercoppa europea contro gli odiati cugini del Real. Nonostante il gran avvio, però, la rojiblanca ha visto sfumare tutti i principali obiettivi ...

Atletico Madrid - si sente già la mancanza di Godin. Simeone : “Volevamo rimanesse con noi…” : E’ stato per anni uno dei migliori difensori del panorama europeo, facendo le fortune dell’Atletico Madrid e di Diego Simeone. Ma per Godin è arrivato il momento di cambiare aria, è già da tempo un calciatore dell’Inter e dalla prossima stagione esordirà in Serie A. A parlare di lui è il Cholo, ormai suo ex tecnico. Ecco le sue parole. “Volevamo che Diego rimanesse ma alla fine è arrivato alla scelta che ha ...