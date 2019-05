Athletic Bilbao | Aduriz rinnova fino al 2020

Athletic Bilbao-Alaves 1-1 : Il gol di Borja Bastón al minuto 45 ha permesso all'Alaves di ribattere alla rete realizzata da Etxebarria per l'Athletic Bilbao, chiudendo il match con il risultato di 1-1. L'Athletic Bilbao è ...

Liga - Athletic Bilbao-Alaves 1-1 - reti di Benat e Baston : Finisce 1-1 Athletic Bilbao-Alaves, derby basco e scontro diretto per l’Europa valido per la 35esima giornata della Liga spagnola. Padroni di casa in vantaggio al 41° con Benat, ma quattro minuti più tardi, prima dell’intervallo, pareggia Baston per gli ospiti. Il risultato non cambia nella ripresa, un punto a testa che permette all’Athletic di mantenere il settimo posto con tre lunghezze di vantaggio ...

Athletic Bilbao - nel mirino un grande ex : Il centrocampista del Manchester United Ander Herrera andrà in scadenza con i red devils al termine della stagione, lo spagnolo ha già avuto un'offerta importante del PSG , ma secondo RMC Sport, il club francese non è l'unica squadra sul giocatore infatti anche l'A thletic Bilbao sogna di riportalo al San Mamés.

Athletic Bilbao - novità al San Mamès : installate le aree “safe standing” : Athletic Bilbao posti in piedi – novità interessante in casa Athletic Bilbao. Il club che milita nella Liga spagnola ha completato la realizzazione delle aree “safe standing” all’interno dello stadio San Mamés. Il club basco diventa così il primo nella massima serie spagnola ad implementare il sistema “Rail Seat”, che consente ai tifosi di seguire […] L'articolo Athletic Bilbao, novità al San Mamès: installate le aree “safe standing” ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Alaves - La Liga 27-04-2019 e Formazioni : La Liga, 35^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Athletic Bilbao-Alaves, sabato 27 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Athletic Bilbao-Alaves, in programma sabato 27 aprile 2019. La vittoria contro il Leganes ha avvicinato l’Athletic Bilbao alla possibilità di conquistare un posto in Europa League. Ma il derby basco contro il Deportivo Alaves sarà difficile: la ...

Leganes-Athletic Bilbao 0-1 : Uno sfortunato autogol di Youssef En-Nesyri al 43° minuto, ha condannato il Leganes alla sconfitta per 1-0 contro l'Athletic Bilbao. Nel corso del match, Iago Herrerín per l'Athletic Bilbao è stato ...

Liga : tre volte Benzema - il Real Madrid stende l'Athletic Bilbao e rimette l'Atletico nel mirino : Il Real Madrid risponde alla vittoria dei cugini dell' Atletico , vittoriosi ieri sul campo dell'Eibar, e al Bernabeu batte l' Athletic Bilbao per 3-0: in questo modo si riporta a -4 in classifica dai ...

Liga - Real Madrid : la tripletta di Benzema piega l'Athletic Bilbao : TORINO - Una tripletta che porta Karim Benzema a 21 centri in campionato, 30 stagionali, e che torna a regalare la massima posta in gioco al Real Madrid dopo il deludente 1-1 di Leganes . Dopo un ...

Liga - Real Madrid-Athletic Bilbao 3-0 : tripletta di Benzema : ... @RealMadrid 3-0 @AthleticClub @Benzema 47', 76', 90' #Emirates - #HalaMadrid pic.twitter.com/e2xv9Aq8Pp - Real Madrid C.F., @Realmadrid, April 21, 2019 Liga, Real Madrid-Athletic Bilbao: la cronaca ...

Real Madrid-Athletic Bilbao 3-0 : Grazie ad una tripletta di Karim Benzema, il Real Madrid ha superato nettamente l'Athletic Bilbao con il risultato di 3-0. Dopo un primo tempo senza reti, il Real Madrid è riuscito a rompere gli ...

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano 3-2 : L'Athletic Bilbao ha ottenuto tre punti importanti vincendo in casa di misura sul Rayo Vallecano, il match si è concluso con il risultato finale di 3-2. Iñaki Williams, autore di una doppietta, è ...

Pronostico Getafe vs Athletic Bilbao - 07-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Getafe-Athletic Bilbao, domenica 7 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Getafe-Athletic Bilbao, in programma domenica 7 aprile 2019. A entrambe le squadre servono punti. Il Getafe è in lotta per uno storico piazzamento in Champions League, come l’Athletic Bilbao che è tornato prepotentemente in lotta per un posto in ...

Athletic Bilbao-Levante 3-2 : Il gol di Muniain all'ultimo respiro, al minuto 93,, ha rotto l'equilibrio della gara segnando la rete della vittoria per l'Athletic Bilbao contro il Levante, il match si è concluso con il risultato ...