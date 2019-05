Aston Martin - Una DBS Superleggera dedicata a James Bond

Aston Martin produrrà 25 automobili di James Bond : Giovanni Negri Le autovetture avranno tutti i trucchi tranne il sedile catapulta. Per guidarle però bisogna pazientare almeno fino all’anno prossimo Dall’incontro tra la casa automobilistica britannica Aston Martin, la casa produttrice dei film di 007 e con Chris Corbould, esperto di effetti speciali, nasce la nova macchina di James Bond. Non si tratta di un prototipo creato per il prossimo film, ma piuttosto di dare vita ad una ...

Aston Martin Rapide E - L'elettrica scende in pista a Monte Carlo : In occasione dell'ePrix di Monaco della Formula E la Aston Martin ha presentato in anteprima europea la Rapide E. La vettura ha percorso alcuni giri del circuito cittadino con Darren Turner, il pilota ufficiale della Casa, al volante, che ne ha lodato le prestazioni: con 4 secondi netti per toccare i 100 km/h da fermo e 250 km/h di punta massima L'elettrica non vuole far rimpiangere i classici V12 inglesi.155 esemplari, 320 km di autonomia. La ...

Aston Martin DBX - Collaudi al Ring per la prima Suv della Casa : I nostri fotografi sono riusciti a immortalare l'Aston Martin DBX, la prima Suv del marchio britannico, durante una sessione di test in pista, tra i cordoli del NürburgRing. Il muletto ha ancora addosso molte pellicole per camuffare la carrozzeria e mostra alcuni dettagli non definitivi. Nonostante ciò i principali stilemi del modello di serie sono già evidenti. Il progetto si trova in una fase avanzata e la presentazione ufficiale della DBX è ...

Aston Martin riscalda l’inedito 4 cilindri 2.0 litri turbo per il DTM 2019 : Aston Martin riscalda i motori e si presenta pronta alla prima gara del DTM 2019 con un inedito 4 cilindri 2.0 litri turbo Nel prossimo Week end inizierà il campionato DTM 2019, tra le vetture schierate sulla griglia della prima gara tra BMW Audi Mercedes saranno presenti anche le Aston Martin ufficiale, che sarà costretta come da regolamento 2019 ad utilizzare un motore 2.0 litri 4 cilindri turboalimentato. Sarà la prima volta, dei tempi ...

Aston Martin Vantage AMR - cambio manuale per essere l’antidoto alla guida da videogame [FOTO] : Un cambio manuale su una sportiva con un V8 da 500 cavalli? Non succede tutti i giorni. Aston Martin Vantage AMR offre tutto questo e molto altro Rinomata per offrire una delle esperienze di guida più esaltanti attualmente sul mercato, l’Aston Martin Vantage ha ricevuto una dose extra di esaltazione con l’aggiunta di un terzo pedale e trasmissione manuale. Il risultato? Aston Martin Vantage AMR. Aston Martin Vantage AMR ...

Aston Martin Vantage AMR emozioni non serie limitata : Prodotta in soli 200 esemplari per tutto il mondo, questa variante firmata Aston Martin Racing della V8 britannica fa segnare sulla bilancia 1.499 kg. Il suo quattromila benzina twin-turbo conferma ...

L'attico che piacerebbe a James Bond - con Aston Martin Vulcan compresa nel prezzo : Lusso, tecnologia e addirittura auto esclusive, tutto in un unico pacchetto. Chi avesse a disposizione una cinquantina di milioni di dollari da investire nel mercato immobiliare potrebbe prendere in seria considerazione la nuova proposta che arriva dalle Aston Martin Residences di Miami: in vista della fine dei lavori di costruzione – attualmente prevista per il 2021 – è stato infatti presentato il lussuosissimo attico della struttura, degno di ...

Aston Martin DBS - La Superleggera diventa Volante : Con 340 km/h di punta massima, l'Aston Martin DBS Superleggera Volante è la roadster più veloce della storia del marchio di Gaydon. Basta questo, infatti, per descrivere l'unicità di questo modello che riproporrà le stesse caratteristiche tecniche della sorella coupé arrivando sul mercato durante la prossima estate con prezzi che, in Germania, partiranno da 295.500 euro. V12 biturbo da 725 CV. Per la nuova open top i designer hanno voluto ...

Aston Martin DBS Superleggera Volante - oltre che bella ora è anche scoperta – FOTO : Bellezza: la Treccani la definisce la “qualità di ciò che appare o è ritenuto bello ai sensi e all’anima. La connessione tra l’idea di bello e quella di bene”. Tutti concetti che si ritrovano nella nuova Aston Martin DBS Superleggera Volante, versione a cielo aperto dell’omonimo modello coupé, rispetto a cui perde il tetto in lamiera e guadagna una capote in tela a otto strati di materiali isolanti: il meccanismo del ...

Aston Martin DBS Superleggera Volante - scoperta da 340 kmh : ... 'Non c'è nulla al mondo che possa essere paragonato al ruggito di un V12 Aston Martin e credo che la DBS Superleggera Volante offra una delle più grandi esperienze sensoriali nel mondo ...

Nuova Aston Martin DBS Superleggera Volante : bastano 14 secondi per ‘scoprire’ un mostro sotto mentite spoglie [GALLERY] : La Aston Martin DBS Superleggera Volante continua il capolavoro aerodinamico del modello coupé e si lascia ‘scoprire’ in tutta la sua bellezza ed esclusività La casa inglese ha combinato tre iconiche denominazioni in un unico modello di punta, la Nuova Aston Martin DBS Superleggera Volante offre tutto il talento evocativo dell’ammiraglia super GT della prestigiosa casa britannica – la magnifica DBS Superleggera ...

Aston Martin - La DBS 59 sarà prodotta in 24 esemplari : Annunciata a fine 2018, la Aston Martin DBS 59 debutta ufficialmente come serie limitata di appena 24 esemplari. Questa versione è stata sviluppata dal reparto Q By Aston Martin grazie al programma Commission su richiesta della concessionaria inglese di Cambridge.Un omaggio alla vittoria del 1959 a Le Mans. Il tema della DBS 59, basata sulla DBS Superleggera, è quello della storica doppietta della DBR1 all'edizione 1959 della 24 Ore di ...

Aston Martin Rapide E - ecco la prima elettrica del marchio inglese – FOTO : Quello che vedete è il primo modello elettrico mai prodotto da Aston Martin: la Rapide E, che debutta al salone di Shanghai. Verrà costruita in soli 155 esemplari nello stabilimento deputato all’elettrificazione del brand inglese, quello di St Athan, ed è il primo mattone su cui costruire il futuro a batteria del marchio automobilistico più amato da James Bond. L’architettura elettrica da 800 V di Rapide E è garantita da ...

Aston Martin - La Rapide E elettrizza Shanghai : La Aston Martin ha scelto il Salone di Shanghai per presentare la versione definitiva della Rapide E, la prima elettrica della storia del marchio. Deriva dalla berlina-coupè Rapide e sarà prodotta in una serie limitata di appena 155 esemplari nella nuova fabbrica di St. Athan. Il prezzo non è stato comunicato.610 CV, 950 Nm e oltre 320 km di autonomia. Partendo dalla base della Rapide esistente, i tecnici Aston Martin hanno collaborato con la ...