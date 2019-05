Ascolti TV | Martedì 21 maggio 2019

Ascolti Martedì 21 maggio - The Voice tra Come un Gatto in Tangenziale e Rush : Ascolti Tv Martedì 21 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Come un Gatto in Tangenziale – Canale 5 – milioni e %Rush – Rai 1 – milioni e %The Voice – Rai 2 – milioni e %diMartedì – La7 – milioni e %#Cartabianca – Rai 3 – milioni e %300 – Italia 1 – milioni e %Il Segreto – Rete 4 – milioni e % Una Vita Rete 4 – milioni e %Shoot ...

Ascolti tv USA martedì 15 maggio - bene il finale di New Amsterdam : Ascolti tv USA martedì 15 maggio Ascolti tv USA martedì 15 maggio – Serata con qualche finale di stagione e qualche conseguente rialzo nei dati degli Ascolti dei principali programmi televisivi americani. In particolare il finale della prima stagione di New Amsterdam conquista 5,5 milioni e 0.9 di rating alle 10 pm su NBC, in apertura di serata sulla stessa rete The Village, il cui futuro è ancora in bilico (ma la cancellazione sembra ...

Ascolti TV | Martedì 14 maggio 2019. Sei mai stata sulla Luna? 12.7% - The Voice 11.2% - Pelè 10.6% : Sei mai stata sulla Luna? - Giulia Michelini Su Rai1 Sei mai stata sulla Luna? ha conquistato 2.864.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Pelè ha raccolto davanti al video 2.296.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.292.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.176.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 #Cartebianca ha raccolto ...

Ascolti tv USA martedì 7 maggio - NCIS tocca il dato peggiore di sempre - male le comedy ABC : Ascolti tv USA martedì 7 maggio Ascolti tv USA martedì 7 maggio – Un martedì pessimo se consideriamo che il peggior risultato di sempre di NCIS riesce comunque ad essere lo show più visto della serata in tutti i parametri. Con 11.5 milioni e l’1.0 di rating nel pubblico 18-49 anni, NCIS apre la serata CBS con il secondo peggior risultato di sempre nel totale del pubblico e il peggior risultato di sempre nei demo (18-49 anni). A ...

Ascolti Tv 7 maggio 2019. Il martedì è il giorno nero di Rai1 e anche Vespa va in sofferenza : Ascolti Tv di martedì 7 maggio 2019 . Prima serata allo sprint. Alla fine la migliore media share l'ha ottenuta Rai1 con il film La Verità Vi Spiego sull'Amore , con Ambra Angiolini, che è andata al ...

Ascolti TV | Martedì 7 maggio 2019. Basta l’11.6% al film di Rai1 per vincere - The Voice 10.5% (2 - 2 mln) - Le Iene 10.5% (1 - 7 mln). Il Segreto 7.2% (1 - 8 mln) - Floris 7.2% (1 - 5 mln) : The Voice: Gigi D'Alessio Nella serata di ieri, Martedì 7 maggio 2019, su Rai1 il film La Verità Vi Spiego sull’Amore, al posto della fiction L’Aquila – Grandi Speranze, ha conquistato 2.712.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile ha raccolto davanti al video 1.862.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.29 a 0.00 – la terza ...

