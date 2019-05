Asamoah Gyan dice addio alla Nazionale | ma il presidente del Ghana non ci sta | l’appello

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ildelchiamaper convincerlo a tornare a vestire la maglia dellaIn, ladi calcio è un affare di Stato. Lo testimonia l’intervento diretto delNana Addo Dankwa Akufo-Addo, che ha preso il telefono e ha chiamato l’attaccantecon un messaggio perentorio: “Torna a giocare in“. Il 33enne attaccante, tesserato in Turchia con il Kayserispor, ha appena annunciato l’selezione. Non intende più indossare la maglia delle Black Stars dopo aver perso la fascia di capitano per la decisione del ct Kwesi Appiah. Jonathan Moscrop IlAkufo-Addo, quindi, è sceso in campo per cercare di ricucire lo strappo, come ha spiegato Eugene Arhin, direttore delle comunicazioni della presidenza. L’uscita di scena dirischia di penalizzare il...

