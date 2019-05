Arriva il video ufficiale di Maradona y Pelè dei Thegiornalisti con Benedetta Porcaroli

Downton Abbey lascia la tv e Arriva al cinema - il trailer del film con i regnanti (video) : Dal prossimo 12 settembre Downton Abbey sbarca al cinema. La famiglia Crawley, le sue dinamiche, i suoi immortali personaggi, arrivano sul grande schermo per una sorta di film celebrativo della saga televisiva a quattro anni dalla sua conclusione.Il 12 settembre sarà il giorno in cui inizierà la distribuzione internazionale di Focus Features e Carnival films di Universal che ha da sempre prodotto la serie creata da Julian Fellowes. Il film ...

Ciao Darwin 8 venerdì 17 maggio Arriva Padre Natura (video) : Ciao Darwin 8 chi è Madre Natura di venerdì 17 maggio? Non è “madre” ma Padre Natura (video)Filippo Melloni è Padre NaturaSpiazzati gli uomini in studio e a casa ma accontentate per una settimana le donne: nella puntata di Ciao Darwin 8 di venerdì 17 maggio non c’è stata una madre Natura ma un Padre Natura. Così è stato Filippo Melloni a scegliere il destino dei concorrenti delle due squadre web e tv che si sono sfidati nella ...

Halsey : è Arrivato il nuovo potentissimo video di “Nightmare” e c’è anche Cara Delevingne : Girl power The post Halsey: è arrivato il nuovo potentissimo video di “Nightmare” e c’è anche Cara Delevingne appeared first on News Mtv Italia.

Quanto è resistente all’acqua OnePlus 7 Pro? La risposta ci Arriva da un test video : Un test effettuato da uno YouTuber dimostra che OnePlus 7 Pro è in grado di resistere fino a 30 minuti sott'acqua senza subire danni. L'articolo Quanto è resistente all’acqua OnePlus 7 Pro? La risposta ci arriva da un test video proviene da TuttoAndroid.

Amici 2019 serale - Arriva Raffaella Carrà e tutti ballano (video) : Amici 2019 serale Raffaella Carrà ospite della puntata di sabato 11 maggio: un momento scatenato (video) Dopo Maria De Filippi nel programma di Raffella Carrà A Raccontare Comincia Tu, la Raffa nazionale ha ricambiato il favore andando sabato 11 maggio ospite del serale di Amici. Introdotta con un video che ne esalta le sue doti di cantante, ballerina, attrice, showgirl, presentatrice, icona della tv, Raffaella Carrà si è lasciata andare a un ...

Il marchio Google Nest Arriva su termostati e videocamere - intanto Pixel stand mostra la ricarica wireless : Mentre Google Pixel stand si aggiorna e mostra lo stato della ricarica wireless, Google inizia a cambiare i nomi dei prodotti Nest, aggiungendo il proprio brand. L'articolo Il marchio Google Nest arriva su termostati e videocamere, intanto Pixel stand mostra la ricarica wireless proviene da TuttoAndroid.

Arriva il backstage del video di In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci in attesa degli stadi : È disponibile il backstage del video di In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci, nuovo singolo con il quale hanno anticipato il tour negli stadi al via dal 26 giugno allo stadio San Nicola di Bari. La clip è stata girata tra Cinecittà World e la stazione di Roma Ostiense, alla presenza di alcuni fortunati fan che hanno potuto prendere parte alle riprese del video che ha accompagnato il brano a due voci che andrà a ...

«Maria Regina di Scozia» Arriva in home video : Due potenti regine si danno battaglia per un unico trono nell’emozionante e straordinario dramma basato sulla storia vera, Maria Regina di Scozia, in arrivo in Dvd, Blu-ray e Digital HD l’8 maggio con Universal Pictures home Entertainment Italia. Una cronaca di due donne forti messe l’una contro l’altra nell’era del dominio maschile, una storia che raffigura il XVI secolo con “performance audaci” (Lindsey Bahr, Associated Press) da parte delle ...

A sorpresa Arriva un inedito di Renato Zero in anteprima a pochi mesi dal nuovo album (video) : arriva a sorpresa l’inedito di Renato Zero, le cui prime parole sono riecheggiate durante l’intervista resa a Vincenzo Mollica nell’edizione di Rai1 delle 20.00. L’ambientazione del video sembra essere Londra, dove l’artista è stato in queste ultime settimane per continuare i lavori sul nuovo album che sarà rilasciato nel mese di ottobre e al quale seguirà un tour al via da novembre in tutti i maggiori palasport ...

The Voice 2019 : i 7 momenti da ricordare (e non) della terza puntata. C’è chi Arriva da Sanremo e chi da… The Voice – Video : The Voice 2019 E’ stato chiamato causa ‘dipartita’ di Sfera Ebbasta, ma Gigi D’Alessio si sta rivelando il valore aggiunto di The Voice 2019. Le Blind Auditions proseguono e il coach, oltre a fare incetta di talenti (già 11 su 14), è protagonista indiscusso dello show, capace di attirare a sé concorrenti distanti anni luce dal suo mondo musicale, conquistare la simpatia ’sfrenata’ di Gué Pequeno e far ...

Zenit campione : l'aritmetica certezza del titolo Arriva… in aereo! Il VIDEO della festa : Più di duemila e cinquecento chilometri, dal sud al nord della Russia. Quasi sei ore di volo per tornare a San Pietroburgo in partenza da Grozny, dove la capolista della Russian Premier League aveva ...

VIDEO Allegri-Adani - Arriva il chiarimento su Sky. E un monito : “Quelli che vincono sono pochi…” : Dopo la lite furibonda di settimana scorsa il cui VIDEO ha fatto il giro del web e non solo, Massimiliano Allegri e Daniele Adani si sono ritrovati al termine di Juventus-Torino. L’allenatore dei bianconeri ha commentato il pareggio nel Derby della Mole e poi ha chiarito la sua posizione, il telecronista di Sky ha argomentato il proprio punto di vista e i due hanno avuto un dialogo su toni decisamente più pacati rispetto a quelli del post ...

Il video contro le armi in Usa : «Se Arriva una persona con una pistola - siete tutti morti» : È ancora una bambina, ma è già in grado di spiegare a un gruppo di adulti, dipendenti di un’azienda, che cosa succede e come è opportuno comportarsi in caso di un attacco armato negli uffici. Lei lo sa bene: ha seguito i corsi che si tengono nelle scuole degli Stati Uniti per istruire i piccoli studenti sui pericoli della violenza armata e per informarli sulle strategie più efficaci per salvarsi dalle stragi. Il video, che si chiama Generation ...

Uomini e Donne - Arriva una segnalazione su Natalia : la rivelazione di Klaudia (VIDEO) : Il trono movimentato di Andrea subisce un ulteriore colpo di scena. Durante la puntata del trono over andata in onda oggi 2 maggio 2019, Maria de Filippi ha mostrato il tronista in compagnia di Klaudia con la quale ha trascorso un'emozionante esterna organizzata da quest'ultima.La ragazza ha portato Andrea in casa sua per fargli conoscere sua madre, tra i due scatta anche il bacio ma c'è un fatto da registrare e che non riguarda colei che ha ...