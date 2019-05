Arriva a Palermo il festival della birra | 200 tipi di birra da gustare al Beer Bubbles

direttasicilia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Assaggiare le 200 birre sarà difficile ma la sfida è aperta. In via Maqueda, dai Quattro Canti a via Torino, dal 6 al 9 giugno ritorna. I birrifici artigianali sono addirittura trenta da tutta Italia, con chicche provenienti da tutto il mondo. Ieri mattina, al fianco di Maurilio Cassata e Alessia Billitteri, organizzatori del, c’era Lorenzo Dabove – in arte Kuaska considerato il più grande esperto italiano – per tenere a battesimo la manifestazione, sostenuta dall’ARS e dall’assessorato regionale al Turismo. «Unche è costruito da ragazzi entusiasti – ha detto Kuaska – ma che sarà una vera e propria vetrina su un mondo in cui la Sicilia, pur partita in ritardo, sta seriamente eccellendo». Erano presenti l’assessore Sandro Pappalalardo, che ha ricordato che tappe del cosiddetto turismo «esperenziale», come queste, stanno ottenendo sempre più successo sui ...

