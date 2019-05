Arriva a Palermo il festival della birra | 200 birre da gustare al Beer Bubbles

Arriva a Palermo il festival della birra : 200 tipi di birra da gustare al Beer Bubbles : Assaggiare le 200 birre sarà difficile ma la sfida è aperta. In via Maqueda, dai Quattro Canti a via Torino, dal 6 al 9 giugno ritorna Beer Bubbles. I birrifici artigianali sono addirittura trenta da tutta Italia, con chicche provenienti da tutto il mondo. Ieri mattina, al fianco di Maurilio Cassata e Alessia Billitteri, organizzatori del festival, c’era Lorenzo Dabove – in arte Kuaska considerato il più grande esperto italiano – per tenere a ...

Calcio - Palermo retrocesso in Serie C! Arriva la sentenza del Tribunale Federale FIGC : Secondo quanto si apprende dall’ANSA sarebbe Arrivata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale della FIGC in merito all’illecito amministrativo contestato al Palermo, per potersi iscrivere al campionato cadetto di Calcio. Non giungono affatto buone notizie per i tifosi rosanero. Il Palermo sarebbe stato retrocesso all’ultimo posto del campionato di Serie B appena concluso e così i siciliani, a lungo in lotta con Brescia e ...

Clamoroso Palermo! Arriva la stangata : rosanero in Serie C! : E’ Arrivata la decisione sul Palermo, ed è una stangata pazzesca e clamorosa. Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il club rosanero all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. La società è stata sanzionata per una Serie di irregolarità gestionali da parte di alcuni ex dirigenti. L’organismo ha dichiarato inammissibile ...

Il Palermo retrocesso in Serie C : Arriva la sentenza del TFN : Palermo retrocesso all’ultimo posto della classifica del campionato di Serie B appena concluso e quindi in Serie C. È questa, apprende l’ANSA, la sentenza del tribunale federale nazionale della Figc sull’illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società siciliana. Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell’ex presidente Zamparini. [IN AGGIORNAMENTO] L'articolo Il Palermo ...

I terrapiattisti Arrivano a Palermo : "La Nasa non è mai stata sulla luna - lo sbarco è finto" : Roberto Chifari Tutto pronto per il convegno nazionale dei terrapiattisti giunti a Palermo per il congresso annuale. Tra gli ospiti anche Beppe Grillo "Tutti siamo stati ingannati fin dal primo giorno della nostra esistenza". È questo il manifesto dei terrapiattisti, che si riuniranno domani a Palermo per il congresso nazionale. Chi vorrà assistere dovrà pagare 20 euro per ascoltare le teorie sul nostro pianeta, come quella proposta ...

Enel Energia Tour Arriva a Palermo : L' Enel Energia Tour , iniziativa di Enel Energia, approda a Palermo , nella barocca piazza Sant'Anna, per scoprire le eccellenze del territorio siciliano. Un 'truck' è allestito per coinvolgere il ...

Deferimento Palermo - Arriva la versione del club : la nota dei rosanero [DETTAGLI] : Nessun problema rispetto a quanto accaduto stamattina. Il Palermo è tranquillo e rassicura i propri tifosi definendo “atto dovuto” il Deferimento della procura federale per irregolarità amministrative. Ecco la nota del club rosanero: “In merito al Deferimento odierno della Procura Federale l’U.S. Città di Palermo intende sottolineare come tale iniziativa sia un atto dovuto nonché conseguente alle indagini ...

Serie B : Palermo - Arriva il deferimento - rischio penalizzazione nell'attuale campionato : In Serie B, nel giorno in cui il Palermo, dopo la vittoria del Lecce contro il Brescia, ha perso la certezza di avere in mano le sorti del proprio destino per la promozione diretta in Serie A, puntuale è arrivato il deferimento, a carico del club, per gravi irregolarità gestionali e amministrative. La notizia non ha sorpreso più di tanto gli addetti ai lavori, in quanto era da tempo che circolavano notizie preoccupanti sulla salute finanziaria ...

Il ministro Lezzi Arriva a Palermo e inaugura a Brancaccio un asilo che non c'è : Il ministro per il Sud Barbara Lezzi arriva a Palermo, nel quartiere Brancaccio. Una visita programmata da tempo necessaria per inaugurare un asilo, però, che non esiste. Il progetto sulla carta c'è, il luogo è stato individuato ma fino adesso abbiamo visto solo un rendering, l'asilo nido sarà dedicato alla memoria del Beato Giuseppe Puglisi, finanziato attraverso fondi messi a disposizione dal ministro per il Sud. "Lo Stato è presente ed ha ...

Palermo flagellata dal forte vento - mare forza 7 alle Isole Eolie : non si parte e non si Arriva : Il forte vento di scirocco che da ieri imperversa su Palermo è aumentato di intensità la notte scorsa impegnando i vigili del fuoco in una settantina di interventi eseguiti e decine di richieste in ...

Grandinata a Palermo - la Primavera non vuole Arrivare : numerosi interventi dei pompieri : Grandina a Palermo il 15 aprile. Quando è ormai entrata la Primavera da molti giorni in città si abbatte una forte Grandinata. E sembra che perturbazione che ha portato il maltempo nel capoluogo non abbia alcuna intenzione di abbandonare il territorio almeno per le prossime ore. numerosi sono stati i disagi provocati dal maltempo nel […] L'articolo Grandinata a Palermo, la Primavera non vuole arrivare: numerosi interventi dei ...

Cessione Palermo - Arriva la svolta : accordo con York Capital : Cessione Palermo – Il Palermo è concentrato sul campionato di Serie B con l’obiettivo di conquistare la promozione nel campionato di Serie A ma nel frattempo arriva la svolta per quanto riguarda la Cessione del club. Secondo la rosea è vicina la fumata bianca con York Capital, l’Edge Fund statunitense ha rotto gli indugi da tempo decidendo di virare sul club rosanero rispetto alla Sampdoria, i legali sono al lavoro per la ...

Sanità : A Palermo Arriva InFormaTal - l'app per i pazienti talassemici : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Una app per fornire ai pazienti talassemici tutte le informazioni sulla malattia, in qualunque luogo e in qualunque momento. Nasce con questo obiettivo, a Palermo, InFormaTal, la prima app gratuita al servizio di chi lotta contro questa malattia. La nuova applicazione,