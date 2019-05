Arresti tra Napoli | Varese e Bergamo Salvini | “Ora decreto Sicurezza bis”

Corruzione - operazione tra Milano e Reggio Calabria : otto Arresti : operazione antiCorruzione tra la Lombardia e la Calabria. Sono otto le persone arrestate dai Carabinieri di Monza tra le provincie di Milano e Reggio Calabria. Tra le accuse, a vario titolo, peculato, Corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, accesso abusivo a sistemi informatici e telematici, rivelazione di segreto d’ufficio, falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ricettazione, ...

Roma - traffico di droga e legami con la Ndrangheta. 18 Arresti : Stefano Damiano L'operazione, iniziata all'alba di oggi ha smantellato la struttura criminale radicata nel quartiere di Montespaccato Un'organizzazione dedica allo spaccio di droga e con rapporti con la Ndrangheta calabrese e la Sacra Corona Unita. Un duro colpo inferto alla criminalità Romana quella inferta oggi dalla Direzione Antimafia Capitolina e dai Finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Nelle prime ore del ...

Bergamo - maltrattavano anziani : 2 Arresti : 13.19 Una madre e una figlia di Gandino (Bergamo) sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti, circonvenzione di incapace e lesioni nei confronti di due anziani non autosufficienti. Le vittime erano state convinte a trasferirsi nell'abitazione delle due donne con il pretesto di essere accudite. I due anziani venivano fatti vivere per mesi nella sporcizia ed erano stati privati di soldi e pensioni. Inoltre, erano stati ...

Fiumi di droga in Sicilia dalla Calabria e dalla Campania : 19 Arresti tra spacciatori e corrieri : Roberto Chifari Blitz messo a segno all'alba di oggi dalla squadra mobile di Palermo. In manette fornitori e corrieri di hashish e marijuana Una vasta operazione anti droga della Squadra mobile di Palermo ha permesso di sgominare una banda che riforniva tutta la Sicilia con ingenti quantità di droga proveniente dalla Calabria e dalla Campania. Decine le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ...

Sgominata organizzazione - 18 Arresti tra Lazio e Calabria : Diciotto persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Roma tra Lazio e Calabria nell'ambito di una operazione contro il narcotraffico

Incinta al nono mese : uccisa per rubarle il bambino/ Trappola via Facebook : 3 Arresti : Giovane 19enne Incinta al nono mese, strangolata da due donne per rubarle il bambino. La Trappola via Facebook, 3 persone arrestate.

Veneto - traffico di droga tra Verona e Bari - scacco a cellula 'clan' Di Cosola : 19 Arresti : Sono quasi una ventina in totale le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, ed eseguite questa mattina dai Carabinieri dei comandi provinciali di Verona e Bari, con l'ausilio del Nucleo elicotteri di Bolzano e dello stesso capoluogo di provincia pugliese. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è stata sgominata una "cellula" mafiosa riconducibile al clan pugliese dei Di Cosola, il ...

Traffico illecito di rifiuti - due Arresti in provincia di Trapani : L'articolo Traffico illecito di rifiuti, due arresti in provincia di Trapani proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Finale coppa Italia : 5 Arresti e 3 daspo tra ‘Irriducibili’ il computo totale dopo scontri : Roma – Sono 5 in totale i tifosi appartenenti agli ‘Irriducibili’ della Lazio arrestati ieri dalla Polizia di Stato in occasione dell’incontro di calcio disputatosi allo stadio Olimpico di Roma. I primi due, ultra’ laziali fermati nel pomeriggio nei pressi della sede storica degli ‘Irriducibili’ della Lazio, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di ...

Mafia : blitz carabinieri tra Veneto e Puglia - 19 Arresti (3) : (AdnKronos) - L’indagine ha consentito di documentare la presenza in Verona da decenni di un esponente di spicco di un noto clan barese, il quale, mantenendo costanti contatti con i referenti del clan pugliese di appartenenza, si e` adoperato nel capoluogo scaligero per costituire: un sodalizio crim

