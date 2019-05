Apple MacBook Pro con CPU Intel a otto core ufficialmente in vendita | i prezzi partono da

Apple lancia i nuovi MacBook Pro : più potenti e con tastiera migliorata : (Foto: Apple) Apple rende ufficiali i nuovi MacBook Pro 2019 che debuttano presentandosi come i Mac più veloci di sempre grazie ai rinnovati processori Intel di ottava e nona generazione montati a bordo, che si spingono per la prima volta a 8-core. Il miglioramento è quantificabile in prestazioni due volte più veloci rispetto al MacBook Pro con processore quad-core e del 40% rispetto al MacBook Pro 6-core. Facciamo un riepilogo di tutte le ...