Anticipazioni Uomini e donne | puntata odierna | Pamela non vuole perdonare Stefano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Va in onda oggi su Canale 5 la terza e ultimasettimanale dedicata al Trono Over di. Archiviate le discussioni tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che hanno tenuto banco ieri pomeriggio, la discussione passerà ad un'altra discussa coppia di questa stagione.Barretta eTorrese la scorsa settimana hanno litigato a causa delle insinuazioni di Roberta Di Padua, che ha raccontato di avere mantenuto dei rapporti via chat con il cavaliere anche quando lui già usciva con la sua fidanzata. Le giustificazioni diperò oggi non daranno i risultati sperati econfermerà la decisione di chiudere con lui. Sarà poi la volta di Salvo e Luisa, che siederanno al centro dello studio per parlare del loro rapporto. Ma anche in questo caso, l'epilogo non sarà quello sperato.dice addio aStando alle ...

