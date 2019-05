Anticipazioni Un Posto al Sole | Patrizio in crisi di astinenza | Giordano ha un nuovo piano

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ledi Unalrelative alle puntate in onda dal 27 al 31 maggio si concentrano sul personaggio di: recentemente tornato a Napoli dopo lo stage ad Alba, il figlio di Raffaele e Ornella avrà un comportamento strano che non passerà inosservato agli occhi di amici e parenti. Ed in effetti si scoprirà che il giovane cuoco continuerà a fare uso di anfetamine, ragione che lo porterà ad avere degli inaspettati sbalzi di umore. Le trame della prossima settimana si concentreranno anche sulla relazione di Vittorio e Alex, oltre che suldi Marina per liberarsi una volta per tutte della presenza di Alberto ai cantieri. UnalindiLa soap partenopea Unaltornerà la prossima settimana su Rai 3, riportando in scena le complicate vicende degli abitanti di Palazzo Palladini....

