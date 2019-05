Ambiente | Costa | “L’Europa è importante per la protezione della natura”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il 24 maggio si festeggia la Giornata europea dei Parchi per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. In Italia sono 26 le iniziative che si svolgeranno in piu’ giorni nei parchi nazionali: Cinque Terre, Arcipelago Toscano, Foreste Casentinesi, Vesuvio, Val Grande, Dolomiti Bellunesi ed Appennino Tosco Emiliano. “La Giornata europea dei Parchi e’ significativa perche’ ci ricorda ancora una volta, alla vigilia delle consultazioni elettorali, quanto sial’Europa per lanatura – afferma il ministro dell’Sergio– I parchi custodiscono il nostro capitale naturale e sono laboratori privilegiati per l’educazione ambientale”. ” L’Europa – proseguein una nota – e’ un continuo stimolo. Stiamo anche recuperando ...

