Almanacco del 22-05-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 21-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è martedì 21 Maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda il Beato Ludovico deriva dall’antico Franco o Franco nel composto da Gloria fama Davide battaglia con il significato di valoroso in combattimento Entrate che si da il primo Medioevo si è diffuso anche sull’onda del prestigio di vari imperatori così chiamati con diplomazia riesce sempre a dire le cose come sono nella realtà pensa ...

Almanacco del 20-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno hai noi iniziano una settimana inizia il lunedì e il 20 maggio Buongiorno da Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda San Bernardino da Siena sacerdote noi ci piace Bernardina nome Franco deriva dal Germanico Berno Orsoni Tollo cavolaio hard valore di mercato di Forte dannoso coraggioso come un orso la discreta diffusione del nome si deve al Santo Senese che ne rese celebre la forma maschile e femminile comunque ...

Almanacco del 18-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è sabato 18 maggio Buongiorno da Francesca Oggi la chiesa ricorda San Felice da Cantalice e Saint honorè di Svezia ora come da Felice a hamiko passando onico passiamo a Venanzio e poi parliamo di Erica No non so Comunque noi oggi parliamo di questo nome un personale di origine svedese deriva da Erica il Signore di sempre mediamente diffuso in tutto il periodo medievale e tornate oggi come nome esotico nei primi ...

Almanacco del 17-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno venerdì 17 maggio giorno da Francesco Vitale oggi Oggi la chiesa Ricorda ricorda San Pasquale Esatto la festività Pasquale in un tempo chiamata cacca dal termine Pasqua Pascoli all’origine di questo personale celebrativo diffusi soprattutto in epoca medievale la vita gli propone parecchie prove ma anche momenti di impensata fortuna tende ad analizzare se stesso i fatti con una proverbiale pazienza da ...

Almanacco del 16-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è giovedì 16 maggio Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda Santo Ubaldo vescovo di Gubbio nome di origine germanica è composto da oggi seno e baldar dito nel significato di intelletto vivace coraggioso stato già nel VIII secolo nel personale UCI Ball introdotto in Italia durante le incursioni germaniche venne latinizzato nelle forme Ubaldo Ubaldo Ubaldi insicuro pieno di dubbi solo dopo essersi accorti dei ...

Almanacco del 15-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno mercoledì 15 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa di Sant’Isidoro l’agricoltore è San Torquato vescovo Torquato che deriva dal latino Torquato su un antico cognomen portato dalla gens manlia derivante da thorecash significante colui che porta una collana d’oro cosa è predisposto a creare opere artistiche che lo distolgono da inquietudini e dubbi esistenziali quando la situazione si ...

Almanacco del 14-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno siamo a martedì 14 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Mattia Apostolo e la variante di Matteo deriva dall’ebraico matysiak composto da Matador noi a Dio con il significato di dono di Dio desidera condurre una vita tranquilla ben programmato ogni tanto va in cerca di una parziale novità che però non lo distolga troppo dal suo solito tran tran perché fondamentalmente temi di ...

Almanacco del 13-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno inizia una nuova settimana e lunedì 13 maggio Buongiorno da evitare Oggi la chiesa ricorda San Natale vescovo e noi parliamo del femminile Natasha perché non è andata Linda basha vero i pokeristico rosso di Natale termine che deriva dal latino Natale Natale è nato participio passato quindi nasci nascere e significa giorno della nascita è stato ripreso nel tardo Ottocento dalla protagonista del romanzo di Tolstoj ...

Almanacco del 11-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno non ci crederai ma finisce in una settimana ma davvero davvero Si è sabato 11 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda il Beato Nicola l’Eremita è Santa eustella Dai stella e dalle eremita parliamo di Stella un nome augurare attestato per il suo richiamo agli altri del firmamento in tutto l’occidente La sua diffusione negli ambienti cristiani deriva Tuttavia del culto alla Madonna ...

Almanacco del 10-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è venerdì 10 maggio Buongiorno dalla redazione Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Beatrice prima vespe i santi Alfio Filadelfo Cirino e compagni Martiri ne parliamo di Alfio il fai origine del personale latino alpheus derivante a sua volta dal termine Greco al Foss bianco estremamente diffuso in tutto il Meridione Specialmente in Sicilia Grazie all’accesso culto per Sant’Alfio è ...

Almanacco del 09-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è giovedì 9 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San pacomio Abate e San Cristoforo Martire Cristoforo deriva dal greco christophorus Che significa colui che reca Cristo in se è un nome praticamente mistico dei primi cristiani diffusi poi rapidamente in tutta Europa cambiato idea in modo di agire senza fermarsi a riflettere da solamente una pentola in cui vogliono sempre nuove iniziative e ...

Almanacco del 08-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno siamo a mercoledì 8 maggio Buongiorno da Francesca Buongiorno dal giro di boa vero Oggi la chiesa ricorda San Vittore patrono di Varese San Bonifacio IV papà in latino bonifazio Suvero fortunato si attesta come personale sin dal IV secolo della nostra era il diminutivo Fazio come discreta diffusione Tra le popolazioni cristiane Anche se oggi pressoché scomparso la sua spiritualità è molto sviluppata la sua Fede ...

Almanacco del 07-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno martedì 7 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Benedetto Secondo papà e la beata Gisella un nome Germanico esclusivamente femminile che deriva direttamente da Gisele freccia ed è stato in Francia partire dall’ottavo se nonostante la rarità di Santi omonimi si è diffuso in tutta Europa grazie alle molte sovrani così chiamate è un tipo che sta a far seminare perché bella curata ...

Almanacco del 06-05-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno lunedì 6 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Remigio di Lincoln e i santi Mariano e Giacomo Martiri noi vi parliamo di Mariano dal latino Maria non sia le origini erano aggettivo riferito al gentilizio Mario su un cognome di fuso siccome personali sono in epoca imperiale derivato da un antico termine Etrusco di ignoto significato si attesta in ambienti cristiani grazie al culto per la ...