Alimenti | Coldiretti | no alle mani francesi sul parmigiano italiano

Alimenti - Coldiretti : “SOS bollino nero su olio - grana e prosciutto” : “No a bollini allarmistici per i consumatori su olio extravergine, Parmigiano Reggiano o Prosciutto di Parma che, dal Sudamerica all’Europa, rischiano di essere ingiustamente diffamati da sistemi di etichettatura ingannevoli che mettono in pericolo la salute dei cittadini ma anche il sistema produttivo di qualità del Made in Italy“: lo afferma la Coldiretti in riferimento riferimento all’avvio dell’incontro ad Ottawa (Canada) del ...

Alimenti - Prandini (Coldiretti) : stop alle aste a doppio ribasso : “Ci impegneremo affinché venga aggiunto in Italia il divieto alle aste al doppio ribasso in occasione del recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare da poco pubblicato in Gazzetta”: è quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in occasione dell’incontro organizzato da CONAD sulla filiera del ...

Alimenti - Coldiretti : col clima pazzo i prezzi delle verdure aumentano : “In controtendenza rispetto al calo del carrello della spesa aumentano i prezzi delle verdure del 7% rispetto allo scorso anno, per effetto del clima pazzo che ha sconvolto i raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione ad aprile che evidenziano un rallentamento dei prezzi alimentari su base tendenziale (+0,4%). “Sulle verdure – sottolinea la ...

Alimenti - Coldiretti : è necessario “scongiurare l’aumento Iva su beni di prima necessità” : “Con 2,7 milioni di persone che in Italia sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, è necessario scongiurare l’aumento Iva su beni di prima necessità come gli alimentari“: è quanto chiede il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento al dibattito in corso sull’ipotesi di far salire l’Iva. “l’aumento dell’imposta rischia di riguardare – secondo la Coldiretti – anche ...