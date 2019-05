Albiol | il padre | “Vi dico cosa ha deciso Raul per il futuro Sarri-Juve? Sono

forzazzurri

(Di mercoledì 22 maggio 2019)resterà al Napoli lo ha annunciato ilMiguel, papà di, difensore del Napoli è intervento a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma. Ecco quanto ha dichiarato suldel figlio: “adesso sta molto bene. Ritorno a Valencia? Per le vacanze sì, resterà un mese e poi tornerà a Napoli. Il suo? E’ nel Napoli. Resta al 100% per il prossimo anno. Vuole vincere lo scudetto e ovviamente mi renderebbe molto felice. Siccome nonio che gioco, ho più interesse io che si vinca questo scudetto da tifoso! – Il papà del difensore azzurro si è soffermato anche sulle ultime voci che riguardanoed ha così commentato –allantus?è stato molto importante per lui, si tratta di un grande allenatore e di una grande persona.professionisti ed è ...

