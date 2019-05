Al via l’operazione “Mare sicuro 2019” | da quest’anno l’impegno estivo della Guardia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Oggi, presso il Porto Turistico di Roma (Ostia), il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Danilo Toninelli e il Comandante Generale delle Capitanerie di porto –Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, hanno incontrato la stampa per illustrare le importanti novità delestiva. Un’attività che daè stata anticipata per la prima volta al 1° giugno, e che fino al 15 settembre vedrà impegnati circa 3.000 uomini e donneCostiera a tutela di bagnanti e diportisti e per garantire la corretta fruizione delle spiagge e del mare. Tra le istituzioni intervenute, anche il Presidente del X Municipio di Roma, Giuliana Di Pillo, e il Vice Prefetto di Roma, Lucia Volpe. Giunta alla sua 28a edizione,Mareesprime la vocazione del Corpo a garantire la sicurezzanavigazione e la ...

