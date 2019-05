Al Museo di Roma in esposizione Il carro d’oro di Johann Paul Schor

Il Museo Macro di Roma accoglie l’artista Mario Vespasiani : Il Museo Macro di Roma oggi, sabato 18 maggio, si prepara ad accogliere l’artista Mario Vespasiani, in occasione della presentazione

La Galleria Commerciale CinecittàDue - a Roma - diventa Museo Virtuale per Leonardo Da Vinci : Il Genio di Leonardo Da Vinci torna a prendere vita grazie alle nuove tecnologie. Dal 18 al 26 Maggio 2019, in occasione del cinquecentenario dalla sua morte, la Galleria Commerciale CinecittàDue ospita una grande mostra dedicata alle opere più importanti del Maestro. Non una semplice esposizione, bensì una vera e propria esperienza sensoriale, che, grazie all’utilizzo della realtà Virtuale, consente al visitatore di immergersi nelle invenzioni ...

1 maggio al Museo : le mostre da visitare per la Festa dei Lavoratori a Milano - Roma e Napoli : Milano coglierà l’occasione per inaugurare una nuova retrospettiva su Roy Lichtenstein, mentre Napoli e Roma continuano con le imperdibili mostre della stagione: la giornata del 1 maggio sarà ricca di iniziative e luoghi da visitare, in alcuni casi anche gratuitamente, in tutte le maggiori città italiane. Ecco tutte le mostre e i luoghi aperti per la Festa dei Lavoratori.Continua a leggere

Pasqua al Museo : tutti i luoghi d’arte aperti durante il week end a Milano - Roma e Napoli : Anche durante il week end di Pasqua i musei e i parchi archeologici delle grandi città italiane resteranno aperti: a Roma c’è solo l’imbarazzo della scelta, con molti musei che garantiranno anche l’ingresso gratuito ai visitatori, mentre a Napoli inizierà il "Ma-Ma Tour" e a Caserta riaprirà la Reggia. Anche a Milano la Pasqua sarà all'insegna della cultura: ecco tutti i luoghi aperti domenica 21 e lunedì 22 aprile.Continua a leggere

Al Museo di Roma la foto del “Pantheon con le orecchie” : Tra le circa 320 immagini esposte nella mostra "Roma nella camera oscura" per celebrare i 180 anni dalla nascita ufficiale della fotografia, ce ne sono alcune che rivelano come è cambiato radicalmente il volto della città: nella sezione "Percorsi tra le rovine" una stampa all'albumina di Ludovico Tuminello rivela un "Pantheon con le orecchie", quando in cima al tempio Romano divenuto basilica cristiana si ergevano ancora i due campanili ...