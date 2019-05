Agricoltura | presentato il progetto Smart Land Alto Adige

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un’irrigazione delle aree coltivate piu’ mirata e rispettosa delle risorse sarà possibile grazie al, sviluppato da Alperia, dal Centro di sperimentazione Laimburg e dal Centro di consulenza per la fruttiviticoltura. Nelle ultime settimane nei campi di 60 frutticoltori e viticoltoriatesini sono stati installati oltre 120 sensori di umidita’ del suolo. I sensori sono in grado di registrare e monitorare svariati dati rilevanti per il processo di irrigazione. “Abbiamo riunito il nostro know-how per sviluppare tecnologie che prima erano possibili solo in laboratorio e che ora possono essere utilizzate in modo capillare in tutto l’”, spiega Sergio Marchiori, direttore di Alperiaregion, la business unit di Alperia che mira a promuovere l’innovazione e l’efficienza energetica e punta a fare ...

