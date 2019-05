Aggiornamento Samsung One su Galaxy Watch | Gear S3 e Gear Sport

Primi bilanci in Europa con il Samsung Galaxy S8 e l’Aggiornamento di maggio : Spuntano in queste ore le prime informazioni riguardanti il nuovo aggiornamento di maggio per il Samsung Galaxy S8, in riferimento a quanto trapelato di recente con la distribuzione della patch più fresca concepita dal brand coreano. Dopo le informazioni iniziali diramate venerdì con un articolo apposito, infatti, questo lunedì possiamo raccogliere i Primi feedback grazie alle testimonianze dell'utenza SamMobile, partendo dal presupposto che la ...

Le funzioni di Samsung Galaxy Watch Active stanno arrivando sui vecchi smartwatch con l’Aggiornamento alla Samsung One UI : La Samsung One UI di Samsung Galaxy Watch Active è in fase di roll out per i modelli precedenti come Samsung Gear Sport, Galaxy Watch e Gear Sport, con tutte le nuove funzioni a corredo. L'articolo Le funzioni di Samsung Galaxy Watch Active stanno arrivando sui vecchi smartWatch con l’aggiornamento alla Samsung One UI proviene da TuttoAndroid.

Fa la differenza l’Aggiornamento di maggio per il Samsung Galaxy S9 : primi feedback in Europa : Ci sono riscontri davvero interessanti in questi giorni per tutti coloro che sono vogliosi di provare l'aggiornamento di maggio pensato per i possessori di un Samsung Galaxy S9. Come si potrà percepire dal nostro approfondimento odierno, infatti, il colosso coreano non si è limitato a migliorare gli standard di sicurezza per il top di gamma che è stato lanciato sul mercato poco più di anno fa. Proviamo dunque a riepilogare le informazioni fino a ...

Niente da fare con l’Aggiornamento di maggio per il Samsung Galaxy S7 : le ultime novità : Ci sono segnali contrastanti tra quelli che possiamo prendere in esame in questi giorni per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7, almeno per quanto concerne lo sviluppo software dello smartphone. Proprio nella giornata di ieri, infatti, abbiamo preso atto che la distribuzione dell'aggiornamento di aprile sia stata avviata anche in Europa, al punto che persino i modelli disponibili nel Regno Unito hanno iniziato questo percorso. Qui ...

Parentesi inaspettata con Samsung Galaxy S7 e l’Aggiornamento di aprile : si parte dal modello BTU : C'è un segnale importante e significativo che possiamo prendere in considerazione in queste ore per i possessori di un Samsung Galaxy S7, sia dal punto di vista teorico, sia sul versante pratico. Poco più di una settimana fa, sulle nostre pagine, abbiamo annunciato a chiare lettere che lo smartphone avrebbe rischiato di ricevere il prossimo aggiornamento tramite la patch di giugno, ovvero tra un mese e mezzo. Colpa del piano trimestrale che in ...

Persiste burn-in - ma la batteria del Samsung Galaxy S8 è promossa con l’Aggiornamento di aprile : Stiamo vivendo settimane decisamente intense per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8, considerando quanto raccolto negli ultimi giorni tra pregi e difetti del device che è stato lanciato sul mercato poco più di due mesi fa. Di recente, ad esempio, ci siamo soffermati sulla questione inerente il fenomeno burn-in, come avrete notato dall'articolo pubblicato sul nostro magazine. Si può facilmente prevedere, analizzando anche la natura ...

Niente Android Q - ma il Samsung Galaxy S8 riceve l’Aggiornamento di aprile in Italia : Arrivano finalmente notizie interessanti oggi 9 maggio per i tanti utenti che si ritrovano ancora con un Samsung Galaxy S8 qui in Italia. Se da un lato occorre fare i conti con la prevedibile doccia fredda della mancata compatibilità tra lo smartphone e l'aggiornamento Android Q, come avrete notato dal nostro approfondimento di poco fa, dall'altro il produttore coreano ha dato un segnala anche al pubblico di casa nostra. Come? Avviando la ...

Interessante lista di prodotti Samsung Galaxy che riceveranno l’Aggiornamento Android Q : Ci sono notizie di diversa natura in queste ore per tutti coloro che seguono da vicino le vicende dei Samsung Galaxy, almeno per quanto riguarda la questione relativa all'aggiornamento Android Q. Nella giornata di ieri, ad esempio, vi abbiamo riportato che ad oggi non si siano device del produttore coreano destinati a ricevere la terza beta del pacchetto software, come avrete notato dall'apposito approfondimento, ma oggi abbiamo un contributo ...

Aggiornamento Android 10 Samsung quali aggiornera’ ? : Samsung Aggiornerà Android Q su smartphone e tablet ma quali dispositivi riceveranno Android 10 e quando potranno scaricarlo ?

Addirittura 67 vulnerabilità risolte per i Samsung Galaxy : delicato e pesante l’Aggiornamento di maggio : Sarà molto delicato l'aggiornamento di maggio per tutti i Samsung Galaxy destinati a toccare con mano il pacchetto software, almeno stando alle informazioni preliminari venute alla luce questo martedì. Dopo alcuni giorni di attesa, infatti, il produttore coreano si è finalmente sbilanciato sul nuovo upgrade, fornendoci alcuni spunti davvero interessanti che possiamo iniziare a condividere con voi. Cerchiamo dunque di scendere maggiormente in ...

Riscontri in Europa e ritardi in Italia per il Samsung Galaxy S8 : tutto sull’Aggiornamento di aprile : Si parla molto da un po' di tempo a questa parte del Samsung Galaxy S8 e del rilascio dell'aggiornamento di aprile. Questa volta le cose stanno procedendo molto più lentamente rispetto agli ultimi mesi, se pensiamo che la notizia della distribuzione del pacchetto software in Europa (riportata sulle nostre pagine non molto tempo fa), non ha trovato continuità nel nostro Paese. Cosa succede allo smartphone lanciato sul mercato nel 2017? Proviamo a ...

Non prima di giugno il prossimo Aggiornamento per Samsung Galaxy S7 : situazione batteria e non solo : Stiamo vivendo una fase di transizione assai delicata per i tanti utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7. Il fatto di aver superato la soglia dei tre anni di età impone al produttore coreano un cambio di politica dal punto di vista software, al punto che le ipotesi avanzate fino ad oggi dalla nostra redazione, dopo aver esaminato lo stato di salute dello smartphone non molto tempo fa, trovano importanti riscontri oggi 3 maggio. Cosa dobbiamo ...

Samsung Galaxy Fit e ottiene già il primo Aggiornamento software : Ad appena un giorno dall'introduzione in alcuni mercati, Samsung Galaxy Fit e sta già ricevendo il suo primo aggiornamento software. Si tratta di un aggiornamento minore per il fitness tracker di Samsung che tuttavia aggiunge una funzionalità importante il cui nome è Dim screen che attenua la luminosità dello schermo per prolungare la durata della batteria. L'articolo Samsung Galaxy Fit e ottiene già il primo aggiornamento software proviene da ...

Secondo sorprendente Aggiornamento di aprile per Samsung Galaxy Note 9 : due novità importanti : Arrivano del tutto inattese, a fine aprile, alcune novità concepite per il Samsung Galaxy Note 9, stando a quanto ho avuto modo di raccogliere per voi oggi. Tutto ruota attorno al Secondo aggiornamento del mese per il top di gamma lanciato sul mercato pochi mesi fa, dopo che il primo certo non aveva dato vita a rivoluzioni come avrete notato dal nostro articolo di allora. Cerchiamo dunque di concentrarci sui due grandi temi che stanno emergendo ...