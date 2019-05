Ad Avola due giorni dedicati al tumore al seno

FAvola della domenica – I due giganti : C’erano una volta due fratelli giganti, di nome Nel e Ros, che avevano il compito di custodire una città. Si trattava di una città sperimentale in cui si promuovevano le arti, le lettere, le buone relazioni tra i cittadini e l’equa ripartizione delle risorse. Provenivano da terre lontane, situate oltre la Galassia Via Lattea.Erano gli unici superstiti di una popolazione molto avanzata estintasi per guerre nucleari tra pianeti. Si erano salvati ...