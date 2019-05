Aborto | il video-appello alle istituzioni | “In alcune regioni impossibile interrompere

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il 22 maggio si celebra il 41esimo anniversario della 194, una legge fortemente disattesa, a dispetto della volontà popolare. Le statistiche indicano che il 68% dei ginecologi sposa l’obiezione di coscienza. Ciò sta portando in(come il Molise) all’impossibilità per la donna di abortire. Un sondaggio condotto da Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica attraverso SWG rivela che ben il 31% della popolazione – in forte aumento rispetto al 19% del 2016 – ritiene che la legge vada cambiata, a tutela dell’applicabilità; il 50% degli intervistati chiede, inoltre, di migliorare l’IVG farmacologica con RU486 consentendo il regime ambulatoriale o a casa come nel resto del mondo, e il 27% reclama la gratuità della contraccezione: si tratta di dati in controtendenza rispetto all’inerzia politica sul tema. L’ Associazione Luca ...

