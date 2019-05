A Palermo la Fiera del Mediterraneo dal 25 maggio

direttasicilia

(Di giovedì 23 maggio 2019) Tutto pronto per la nuova 68esima edizione dellaCampionaria di. Laaprirà i battenti sabato 25e rimarrà aperta al pubblico per 16 giorni, fino a domenica 9 giugno. Solo dopo ladi Bari, per spazi espositivi e numero di visitatori, ladelè al secondo posto nella lista delle più grandi Fiere italiane.Unapiù grande e più ricca di anno in anno. L’edizione 2019 sarà inaugurata sabato 25. Tutti i dettagli saranno presentati in conferenza stampa mercoledì 22alle ore 15 a Villa Niscemi, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, l’assessore comunale alle Attività Produttive Leopoldo Piampiano e i rappresentanti di Medifiere Massimiliano e Giuseppe Mazzara e Leonardo Peduzzi. Cinque anni fa, è iniziato un percorso di rinascita che continua ancora oggi, un meccanismo virtuoso tra Comune e imprenditori privati. E ...

