A lezione di oceano con il velista solitario Giovanni Beccaria

agi

(Di mercoledì 22 maggio 2019), di stanza a Lorient, in Bretagna, torna a Milano per l'incontro d'apertura con gli studenti della scuola primaria Bacone e dell'Istituto Comprensivo A. Stoppani. Navigatore oceanico, classe 1992, già molte miglia alle spalle e una laurea in ingegneria nautica,ha deciso di "portare" l'in classe all'interno di un progetto articolato in tre fasi che si svolgerà per tutto il prossimo anno scolastico. Nella prima ilracconterà ai giovani studenti le sue imprese passate e future, con un focus particolare sulla sua partecipazione alla prossima Mini-Transat 2019 (partenza il 22 settembre), una regata transatlantica ina bordo di un'imbarcazione di sei metri senza possibilità di collegamenti esterni. Nella seconda fase i ragazzi saranno impegnati a seguire ilin modo virtuale mentre nella ...

Claudio07771990 : Migranti Lezione di Geografia Pierino con chi confina l'AFRICA Allora a Nord co a Svizzera e l' Austria a Est co a… -