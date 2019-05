A lezione di oceano con il velista solitario Ambrogio Beccaria

A lezione di oceano con il velista solitario Giovanni Beccaria : Giovanni Beccaria, di stanza a Lorient, in Bretagna, torna a Milano per l'incontro d'apertura con gli studenti della scuola primaria Bacone e dell'Istituto Comprensivo A. Stoppani. Navigatore oceanico, classe 1992, già molte miglia alle spalle e una laurea in ingegneria nautica, Beccaria ha deciso di "portare" l'oceano in classe all'interno di un progetto articolato in tre fasi che si svolgerà per tutto il prossimo anno ...