Zucchero | il falso mito sulla cena che fa venire la pancetta | quando e quanto se ne può

(Di martedì 21 maggio 2019) Non è vero che gli zuccheri assunti la sera fanno ingrassare, è una errata convinzione, priva di fondamento scientifico ed una credenza popolare dettata dall' ignoranza. Lo confermano una volta per tutte gli esperti dell' Istituto Superiore di Sanità (Issalute.it) per smontare l' opinione comune, di

