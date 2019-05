Zafarana nuovo Comandante Guardia di Finanza

Chi è Giuseppe Zafarana - il nuovo comandante della Guardia di Finanza : Via libera del Cdm a Giuseppe Zafarana per la guida della Guardia di Finanza. L'accordo siglato tra M5s e Lega è stato raggiunto nei giorni scorsi. Il generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, nuovo comandante generale della Guardia di finanza, è nato a Piacenza il 2 maggio 1963 e ha iniziato la carriera militare nel 1981 frequentando l'Accademia. Ha ricoperto numerosi incarichi operativi e di staff in Veneto, Calabria, Sicilia e Lazio: in ...